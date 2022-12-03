Участники акции в Тбилиси потребовали лечить Саакашвили за границей

03 декабря 2022, 17:37

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Сторонники Михаила Саакашвили провели в Тбилиси шествие и митинг, потребовав отправить бывшего президента Грузии на лечение за рубеж.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября 13 грузинских НПО в совместном заявлении призвали власти принять решение о лечении Саакашвили за рубежом, исходя из его права на жизнь и здоровье. 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. Защита политика анонсировала обращение в суд с ходатайством о его освобождении из-за серьезных заболеваний.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Активисты «Единого национального движения» и другие сторонники Михаила Саакашвили сегодня провели митинг возле офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Михаил Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии, которое после госпитализации продолжает ухудшаться, заявил на митинге председатель "Единого национального движения" Ника Мелия. "Уже имеется заключение экспертных групп, согласно которому состояние здоровья этого человека не подлежит улучшению в том учреждении, где он находится", - приводит его слова телеканал.

К зданию офиса "Грузинской мечты" было стянуто большое число силовиков. Перед этим сторонники Саакашвили прошли шествием под лозунгом «Свободу Мише» от площади Орбелиани, требуя перевести политика в зарубежную клинику, пишет "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, ранее адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября врач из США, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Сторонники Саакашвили не впервые проводят акции в его поддержку. Так, 24 ноября протестующие потребовали отправить Саакашвили на лечение за рубеж.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Инны Кукуджановой "Акция сторонников Саакашвили в годовщину "революции роз".

20 ноября в аналогичной акции перед зданием администрации правительства Грузии приняли участие несколько сотен человек, включая политиков и рядовых граждан. Они также требовали перевести Саакашвили в зарубежную клинику.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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