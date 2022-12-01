Нехватка школ вынудила краснодарцев обратиться к Путину и Мишустину

01 декабря 2022, 10:46

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Жители Краснодара написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и властям Краснодарского края, в котором потребовали решения проблемы с нехваткой мест в школах. Администрации школ отказывают в зачислении детей из-за нехватки мест, а местные власти препятствую сбору подписей под открытым письмом, заявили краснодарцы.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Краснодара неоднократно жаловались на проблему с нехваткой мест в школах. 8 августа родители краснодарских школьников обратились с жалобой к президенту России Владимиру Путину, в которой отметили, что их детей отказываются зачислять в школы, даже если они прописаны на закрепленных за ними территориях.

Проблема нехватки школ в Краснодаре стоит остро. Например, в краснодарской школе №94 в 2021 году набрали первый "Ы" класс, причем жители новостроек в этом районе пожаловались, что записать детей в эту школу сложно. В переполненных школах Краснодара практикуется проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены, что нарушает действующие санитарные правила, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. В краснодарской школе №102, расположенной в микрорайоне Губернский, из-за нехватки места ранее оборудовали четыре временных кабинета в коридорах.

Жители Восточно-Кругликовского района Краснодара написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Они потребовали, чтобы федеральные власти решили проблему со строительством школ и детсадов, сообщил 30 ноября 24krasnodar.ru.

"На сегодняшний день ситуация доведена до критического состояния: с текущего учебного года некоторые школы стали массово выдавать отказы в зачислении в 1-е классы, так как достигнут физический предел вместимости. В некоторых школах количество учащихся 5000-6000 учеников при проектной вместимости — 1550 мест/смену", – привели 30 ноября "Юга.ру" цитату из открытого письма.

В письме также сказано, что краснодарцы неоднократно обращались к местным властям с жалобами на нехватку мест в школах, и что в ответ получили отписки. "С реализацией планов никто не спешит, при этом новые многоквартирные жилые комплексы появляются, как грибы после дождя", – сказано в письме.

Копия открытого письма от краснодарцев была опубликована 30 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Молодежный Краснодар". В письме сказано, что к президенту обращаются, в том числе жители восточной части Краснодара, в которой живут 100 тысяч человек. "Письмо это адресовано не только Путину, но и Мишустину, Володину, Кондратьеву и Наумову", – отметили авторы публикации. На 09.50 мск эта запись в группе "Молодежный Краснодар", на которую подписаны более 40 тысяч пользователей, набрала 78 отметок с реакцией пользователей. Комментарии отсутствуют.

Члены инициативной группы объявили среди местных жителей сбор подписей. При этом они пожаловались, что три пункта сбора подписей были закрыты из-за давления со стороны местных властей. По их словам, магазинам, где лежали подписные листы, рекомендовали прекратить сбор, рассказал один из активистов.

В инициативную группу входят неравнодушные краснодарцы. Сбор подписей планируется проводить около недели. Организаторы надеются, что после отправки письма Путину, ускорятся темпы проектирования и строительства школ, а также будет решен вопрос с земельными участками, которые находятся в собственности третьих лиц, добавил он.

Активист отметил, что жители Краснодара прошлой весной составляли подобное открытое письмо, после чего был ускорено строительство школы по улице Командорской. Тогда было собрано около 1,5 тысячи подписей. "В итоге школу сдали на год раньше срока. С первых дней она заполнилась на 100%. А если бы ее не построили – тогда куда бы пошли все эти 3000 детей?" – сказал он.

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