Краснодарцы пожаловались Путину на проблемы с устройством детей в школы

08 августа 2022, 04:06

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В школы Краснодара детей отказываются зачислять, даже если они прописаны на закрепленных к ним территориях, заявили родители краснодарских школьников в обращении к президенту России Владимиру Путину. Они также пожаловались, что приходится возить детей в другие районы города, но и в те, которые расположены поблизости, зачастую сложно добраться из-за плохих дорог.

Как писал "Кавказский узел", вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова призвала перед покупкой квартиры в новостройках интересоваться - есть ли в микрорайоне доступная социальная инфраструктура, а до рождения ребенка думать, куда водить его в школу. Чиновники обязаны решать проблемы развития города, а не поучать его жителей, прокомментировали выступление вице-губернатора пользователи социальной сети.

В Краснодаре остро стоит проблема нехватки школ. Так, в школе №94 города Краснодара в 2021 году набрали 1 "Ы" класс, причем жители новостроек в этом районе пожаловались, что записать детей в эту школу сложно. В переполненных школах Краснодара практикуется проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены, что нарушает действующие санитарные правила, указала ранее "Кавказскому узлу" член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. В краснодарской школе №102, расположенной в микрорайоне Губернский, из-за нехватки места оборудовали четыре временных кабинета в коридорах.

Родители краснодарских школьников обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблему со школам в городе и отсутствие реакции на нее со стороны чиновников, сообщает 7 августа "Утренний Юг" со ссылкой на обращение.

В первую очередь краснодарцы сообщили о проблеме со школой №102 в микрорайоне "Губернский", где более 100 детей получили отказ в зачислении в первые классы. Одна из мам сообщила, что дети, которым было отказано, прописаны на закрепленной к школе территории. "При этом в нашей школе обучается подавляющее большинство детей с других районов, не относящихся по прописке к нашей школе", - сказала она.

Родители отметили, что местные власти и прокуратура не помогли в создавшейся ситуации и напомнили о высказываниях вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

По словам родителей, при подаче документов в школу их уверяли, что образовательное учреждение может принять более 500 детей, а по факту выяснилось, что принято всего 245.

Также родители пожаловались на то, что их дети вынуждены учиться в школах, расположенных в других районах города, куда сложно добраться из-за пробок. Но даже в случае, если школа находится в трех-четырех километрах от дома, туда зачастую очень сложно добраться из-за проблем с дорогами.

"Наше обращение записано не всеми родителями в силу занятости, но поверьте, нас очень много. Много семей страдает из-за того, что дети не могут пойти в школу около дома, к которой они относятся по прописке", - резюмировали авторы обращения.

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