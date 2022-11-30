Загрязнение Черного моря нефтепродуктами встревожило жителей Сочи

30 ноября 2022, 04:58

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Со дня разлива нефтепродуктов в акватории морского порта Сочи вода в море очистилась, но рыба до сих пор пахнет нефтью, рассказали местные рыбаки. Власти должны детально разобраться, кто виноват в загрязнении моря, потребовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября в Телеграм-канале "Любимый Сочи" было опубликовано видео, снятое в гавани очевидцем, на котором показано загрязнение моря. В управлении МЧС заявили, что пятна нефтепродуктов были размером от одного до пяти метров, сотрудники морпорта обработали их сорбентом и собрали нефтепродукты. Ущерб от загрязнения Черного моря нефтепродуктами оценен в 3,5 миллиона рублей, сообщили в Росприроднадзоре.

Сочинские рыбаки рассказали 30 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что 10 ноября они стали очевидцами разлива нефти в акватории морского порта, где почти ежедневно ловят рыбу. Они признались, что не видели, чтобы кто-то занимался ликвидацией последствий ЧП, по их наблюдениям, вода очистилась на третьи сутки, но, несмотря на то, что вода теперь чиста, пойманная рыба все равно имеет стойкий запах нефтепродуктов.

Александр Конев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ежедневно рыбачит в акватории морского порта и видел загрязнение воды. "Я, как обычно, пришел утром 10 ноября в морской порт с удочкой. Увидел, как по всей акватории расплываются в разные стороны масляные пятна. В некоторых местах плавали большие куски, похожие на мазут. Я сам на пенсии, но в прошлом работал механиком и знаю, как выглядят нефтепродукты. Что именно это было, узнать невозможно без анализа. Никто не сообщает до сих пор, что это было. Но как я полагаю разлив, слив либо непроизвольный выброс отходов произошел с какого-либо большого сторожевого судна, которое локализуется в порту. Там обычно используется мазут. Ветром или штормом могло все это прибить к марине. Я не видел, чтобы кто-то собирал нефтепродукты, на следующий день их прибило к причалу, а дня через три все исчезло: осело на дно либо улетучилось. Рыбу мы как ловили, так и ловим. Никто нам не запрещал и не запрещает это делать после того, как произошло ЧП. Однако, надо отметить, что рыба имеет стойкий запах нефти. Но мы ее все равно едим", - рассказал он.

Военный пенсионер Сергей Берносовский подтвердил слова Конева. По его словам, рыбаки не знают, куда делись нефтепродукты, но какие-то работы по очистке акватории они не видели.

По словам Максима Пивоварова, "акватория морского порта превращена в хранилище опасных отходов из-за полной бесконтрольности за яхтами и экскурсионным бизнесом в порту". «Владельцы маломерных судов, которые занимаются морским прогулками, моют свои плавсредства опасными для окружающей среды моющими средствами. Вся пена летит в море. Заправляют они свои суда самым дешевым бензином, что также отравляет окружающую среду. Нет никаких гарантий, что не пробьет бак или отходы не будут выброшены за борт. Найти, кто это сделал фактически невозможно, потому что, как правило, такие экологические преступления совершаются ночами. Я ловлю тут рыбу со времен СССР и хорошо знаю, что были специальные бригады, которые регулярно чистили дно акватории порта. Ведь сюда заходили большие суда и также углубляли дно после каждой чистки. То, что творится сейчас на дне морского порта, никому не известно, но можно только догадываться, что все плохо»,- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что улов в последнее время отдает нефтепродуктами, но в пищу он и его семья рыбу все равно употребляют.

По мнению эколога Евгения Витишко, в данном случае можно предположить, что "более тяжелые нефтепродукты осели на дно акватории, а более легкие просто улетучились через воздух".

"Запрета на ловлю рыбы в таких случаях нет, от принятия ее в пищу умереть нельзя, потому что накопление это не в таких больших количествах, но рыба действительно принимает запах нефти», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Он предположил, что выброс топлива или отходов мог произойти с любой яхты или судна, припаркованного в морском порту Сочи. Другого варианта быть не может, считает эколог.

Он также отметил, что «совершенно нет четкой информации до сих пор, хотя и прошло 20 суток после события, что именно это были за нефтепродукты: бензин, мазут, нефтяные масла, солярка, керосин».

Витишко также полагает, что виновные найдены не будут, потому что их практически невозможно установить из-за множества вариантов. "Это могут быть яхты, корабли, пришвартованные в морпорту, или просто труба, через которую где-то сделали слив в море. У нас был случай год назад, когда виновным признали водоканал, так как остатки нефтепродуктов нашли в трубе, которая стояла у него на балансе. Водоканал заплатил большой штраф, но тот, кто сливал в эту трубу опасные отходы, найден не был", - рассказал эколог.

По его словам, нефтепродукты относятся к третьем классу опасности, поэтому собирать и обезвреживать их должны лицензированные специалисты, да и делать это надо в первые же часы после ЧП.

По словам гидролога Елены Дзагания, о том, насколько опасным было загрязнение, может сказать только лабораторный анализ. «Население об этом не информируют. Хочу отметить, что такого рода ЧП всегда вредны, наши берега и без того страдают от нечистот», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Врач Ацамаз Хадиков считает, что "любые объемы нефтепродуктов, даже если они локальные и небольшие, вредны для всего живого". "И рыба, и птицы - все пострадают, конечно. Ведь вся природа взаимосвязана. И люди будут страдать от этого. Росприроднадзор России должен во всем детально разобраться и публично огласить результаты своих исследований, чтобы люди знали достоверную информацию, в какой окружающей их среде они живут», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он считает, что, так как морской порт Сочи огражден бетонными конструкциями, то разлив нефти не угрожает пляжной территории.

Эколог Алла Юсупова считает, что такие ЧП "очень плохо влияют на окружающую среду" "Меня всегда удивляло, как ловко чиновники переводят всегда ущерб природе в деньги, будто это что-то может изменить.... Природе деньгами не поможешь, для природы деньги это всего лишь бумажки», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", комментируя данные проверки об ущербе в 3,5 миллиона рублей.

Специалист по туризму Елена Бокачева высказала удивление корреспонденту "Кавказского узла" в связи с тем, что за почти 20 суток с момента разлива так и не удалось выяснить обстоятельства произошедшего. "За 20 дней они не могли выяснить, что это за нефти продукты? Какой именно объем вылит в акваторию? Каким образом нефтепродукты собраны, собраны и обезврежены ли вообще? Насколько опасна ситуация для людей, рыб и птиц?" - возмущена она.

Сотрудник морского порта сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что результатов проверки пока нет. «Ведется разбирательство правоохранительными органами, результаты пока не известны», - кратко сказал он.

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