Психологи раскритиковали антитеррористические учения в Приближной с участием детей

28 ноября 2022, 10:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участие школьников в антитеррористических учениях, где они исполняют роли террористов или жертв, может оставить след в их психике. Дети могут вжиться в роль, заявили психологи. В Минпросвещения Кабардино-Балкарии сообщили, что учения в школе станицы Приближная были проведены согласно постановлению правительства, а юрист отметил, что родители могут отказаться от участия ребенка в таких мероприятиях.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября в интернете распространился ролик, на кадрах которого были показаны антитеррористические учения в школе станицы Приближная в Кабардино-Балкарии, в ходе которых инсценировался захват учебного заведения вооруженными террористами. Действия на видео вызвали возмущение пользователей соцсети.

На кадрах видео, опубликованном 24 ноября в Telegram-канале Mash Gor, показано, как трое мужчин в камуфляжной одежде ворвались в класс школы, их лица были закрыты. Угрожая оружием, они потребовали от школьников встать, поднять руки за голову и подойти к окну. На фотографиях, приведенных в ролике, показано, что дети легли на пол.

Антитеррористические учения, в которых школьникам приходится играть роль террористов или жертв, могут негативно сказаться на их психике, отметила психолог из Москвы Ирма Прохорова. "Есть дети, которые отреагируют жестко. И им может быть нанесена травма. <…> Кто это придумал, я бы хотела у автора спросить, зачем это нужно? Какой смысл? Можно провести беседу, открытый урок", – сказала Прохорова корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала и московский психолог Анна Коржук. "И те, кто играют жертв, и те, кто играют террористов, могут вжиться в роль. Это крайне негативно влияет на психику. Такого делать нельзя категорически. Не понимаю, как это переживают родители детей. Я бы не согласилась и чтобы моя дочь была "террористкой". А уж тем более "жертвой", – сказала психолог корреспонденту "Кавказского узла".

Учения в школе станицы Приближная были проведены в рамках постановления правительства России от 2 августа 2019 года "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов министерства просвещения Российской Федерации", – заявил заведующий сектором по защите государственной тайны, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС Минпросвещения Кабардино-Балкарии Марем Хачетлов.

"Учения проходят ежемесячно по плану. Это общероссийская программа антитеррористической защищенности учебных заведений", – привел 22 ноября NewsTracker.ru его слова.

Согласно постановлению, о котором идет речь, антитеррористическая защищенность школ обеспечивается в том числе охраной и пропускным режимом, выявлением потенциальных нарушителей, предотвращением проноса взрывчатых и токсичных веществ.

Также постановление содержит пункт о проведении учений по эвакуации сотрудников учебных заведений и учеников. Именно во исполнение этого пункта и прошли учения в школе станицы Приближная, сказано в публикации.

Если родители не согласны, чтобы их дети участвовали в таких учениях, то они могут письменно обратиться к руководству школы и потребовать не привлекать их ребенка к участию в мероприятии, отметил юрист Олег Сергеев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.