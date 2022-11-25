Прокурор запросил длительные сроки для подсудимых по делу Цицулаева

25 ноября 2022, 09:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гособвинитель попросил суд назначить от семи до 13 лет колонии восьми предполагаемым сообщникам бывшего полпреда Чечни на Украине, но воздержался от требования наказания самому Рамзану Цицулаеву. Защита сообщила суду, что Цицулаев госпитализирован в Грозном с гипертонией.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября в Никулинском райсуде Москвы были сорваны прения из-за отсутствия подсудимого Рамзана Цицулаева. Он был объявлен в розыск и заочно арестован. По данным адвоката, Цицулаев находился на лечении в Чечне.

Дело о похищении коммерсанта Али Закриева, а также вымогательстве более 100 миллионов рублей поступило в суд 13 октября 2020 года. В преступлении обвиняются Рамзан Цицулаев и еще восемь человек: два высокопоставленных силовика и шесть помощников и охранников Цицулаева.

Обвинитель воздержался от требования наказания Цицулаеву

На последнем из состоявшихся заседаний суда представитель Генпрокуратуры попросил суд приговорить к 13 годам колонии строгого режима бывших оперативников главного управления угрозыска МВД Алексея Андреева и Виктора Ольшанского.

Для бывшего сотрудника ФСБ Игоря Марина, обвиняемого в мошенничестве, прокурор запросил девять лет колонии, для родственников Джамбулата, Магомед-Салеха и Хаважи Мадаевых, активно участвовавшим, по версии обвинения, во всех преступных эпизодах, - по 12 лет, а еще двоим подсудимым, роли которых были признаны второстепенными, - по семь лет колонии. Для Рамзана Цицулаева гособвинитель не запросил ничего в связи с его отсутствием в процессе, сообщает сегодня "Коммерсант".

При этом ранее защитник Цицулаева Мохаммед-Ареф Бекаев (также упоминается в СМИ как Ариф Бекаев. – Прим. "Кавказского узла") представил в суд документы из Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Грозном, свидетельствующие о том, что подсудимый лечит там гипертонию. В документах были изложены все обстоятельства госпитализации пациента, его диагноз, методика лечения, номера корпуса и палаты, в которой он лежит, а также мобильные телефоны персонала госпиталя.

По словам Бекаева, за время судебного процесса его подзащитный перенес несколько микроинсультов, но, несмотря на это, приезжал на заседания. Рамзан Цицулаев был готов и к обвинительному приговору, однако надеялся отбыть срок не в колонии, а "на передовой", участвуя в военной операции на Украине, пишет издание.

Оглашение приговора намечено на 29 ноября

Заседание состоялось 22 ноября, говорится в карточке дела на сайте Никулинского райсуда Москвы. "Назначено оглашение приговора или иного судебного акта на 29.11.2022 12:00 [мск]", - указано в графе "Текущее состояние дела".

Согласно карточке дела, Алексей Андреев обвинен в трех эпизодах вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере (часть 3 статьи 163 УК РФ, предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы). По этой же статье обвинены и остальные подсудимые, за исключением Игоря Марина, которому инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), предусматривающая до 10 лет лишения свободы.

Подсудимый Евгений Нагорнев обвиняется только по части 3 статьи 163. Джамбулат, Магомед-Салех и Хаважи Мадаевы, а также Владимир Ольшанский и Мансур Солталиев обвинены также по части 2 статьи 126 (похищение двух и более человек), предусматривающей от пяти до 12 лет лишения свободы.

Рамзан Цицулаев обвиняется по тем же статьям УК РФ, что и все остальные подсудимые, а также в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318, предусматривает до пяти лет лишения свободы), говорится в карточке дела.

Напомним, в октябре 2017 года Рамзана Цицулаева, объявленного в России в розыск, задержали украинские силовики. Власти Украины выдали его, при том что официального запроса российской стороны об этом не было. Цицулаев разыскивался по делу о мошенничестве и применении насилия к представителю власти, а после экстрадиции ему были предъявлены новые обвинения.

По версии следствия, Рамзан Цицулаев предложил бизнесмену Новикову "решить проблему" с украденными со счета его фирмы 110 миллионами рублей и организовал похищение финансиста Али Закриева, которого вывезли в загородный дом и заставили написать расписку о возврате денег. Бывший полпред Чечни своей вины не признал, а его защита утверждает, что он не мог участвовать в похищении Закриева, так как тот, по данным следствия, был похищен в Москве, а Цицулаев в это время находился на Украине.

Рамзан Цицулаев был представителем Чечни на Украине с июня 2010 года. По неофициальным данным, именно он занимался вопросом освобождения из плена журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко весной 2014 года. При этом жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что не осведомлены о деятельности Цицулаева.

В феврале 2020 года суд постановил освободить Рамзана Цицулаева из-под ареста. На свободе также оказались большинство обвиняемых, что говорит о провале следствия, заявил тогда адвокат Цицулаева.

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