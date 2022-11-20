Жительница Кубани обвинена в дискредитации военных

20 ноября 2022, 23:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре рассмотрит административное дело местной жительницы, которую силовики считают виновной в дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", жителям Краснодара Ивану Мочайкину и Юлии Потийко суд назначил штрафы, признав их виновными в дискредитации армии. Мочайкин, который получил протокол за пацифистский комментарий в соцсети, в суде признал свою вину, поэтому судья решил ограничиться минимальным штрафом.

Протокол по статье о дискредитации армии, составленный на Юлию Савченко, поступил в Октябрьский районный суд Краснодара, дело пока не рассмотрено, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, протокол Савченко передали на рассмотрение судье 10 ноября, хотя составлен он был еще 4 ноября. Дату рассмотрения дела суд еще не определил.

Статья о дискредитации российских вооруженных сил (20.3.3 КоАП России), действующая с 4 марта, предусматривает максимальное наказание для физических лиц в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Минимальный штраф составляет 30 тысяч рублей. Суды в Краснодарском крае регулярно назначают штрафы по этой статье: так, 15 ноября стало известно о жительнице Краснодара, которая сорвала с доски объявлений листовки "Своих не бросаем" и была за это признана виновной в дискредитации армии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.