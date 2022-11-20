20 ноября 2022, 23:34

Жительница Кубани обвинена в дискредитации военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре рассмотрит административное дело местной жительницы, которую силовики считают виновной в дискредитации российской армии. 

Как писал "Кавказский узел", жителям Краснодара Ивану Мочайкину и Юлии Потийко суд назначил штрафы, признав их виновными в дискредитации армии. Мочайкин, который получил протокол за пацифистский комментарий в соцсети, в суде признал свою вину, поэтому судья решил ограничиться минимальным штрафом.

Протокол по статье о дискредитации армии, составленный на Юлию Савченко, поступил в Октябрьский районный суд Краснодара, дело пока не рассмотрено, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, протокол Савченко передали на рассмотрение судье 10 ноября, хотя составлен он был еще 4 ноября. Дату рассмотрения дела суд еще не определил.

Статья о дискредитации российских вооруженных сил (20.3.3 КоАП России), действующая с 4 марта, предусматривает максимальное наказание для физических лиц в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Минимальный штраф составляет 30 тысяч рублей. Суды в Краснодарском крае регулярно назначают штрафы по этой статье: так, 15 ноября стало известно о жительнице Краснодара, которая сорвала с доски объявлений листовки "Своих не бросаем" и была за это признана виновной в дискредитации армии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полиция составила протокол о дискредитации армии на жителя Краснодара", "Двое жителей Кубани обвинены в дискредитации армии", "Студентка кубанского техникума пожаловалась на угрозу отчисления за пацифистские взгляды".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 ноября 2022, 22:36

20 ноября 2022, 21:37

20 ноября 2022, 20:40

  • Двое уроженцев Дагестана погибли на Украине

    Ренат Ахмедов и Рафик Салихов погибли на Украине, сообщила администрация Рутульского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 261 уроженца Дагестана.

20 ноября 2022, 19:50

20 ноября 2022, 18:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи