Два жителя Краснодара оштрафованы за дискредитацию армии

20 ноября 2022, 19:50

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Суд в Краснодаре оштрафовал местных жителей Ивана Мочайкина и Юлию Потийко, на которых силовики составили протоколы о дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября стало известно, что силовики составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юлии Потийко, дело было направлено в Октябрьский райсуд Краснодара. Протокол по этой статье был составлен и на краснодарца Ивана Мочайкина, его дело было передано в Ленинский райсуд.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Ленинский райсуд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Мочайкина, который, согласно протоколу, разместил в соцсети "ВКонтакте" под новостью о переданной военным гуманитарной помощи комментарий с пацифистским призывом. В суде Мочайкин признал вину, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Иван Мочайкин признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Часть 1 этой статьи предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Дело Мочайкина было рассмотрено 17 ноября, карточка дела обновлена 19 ноября, в ней опубликовано судебное постановление. "Судья считает, что для достижения цели административного наказания, предусмотренной ст.3.1 КоАП РФ - предупреждения совершения новых правонарушений - необходимо [подсудимому] назначить административное наказание в виде минимального административного штрафа", - говорится в судебном акте.

Октябрьский райсуд также признал Юлию Потийко виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, указано в карточке дела на сайте этого суда. Заседание состоялось 18 ноября. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в карточке дела.

Какой штраф назначен Юлии Потийко, в публикации суда не указано. Судебное постановление в карточке дела, по состоянию на 19.40 мск, не опубликовано.

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