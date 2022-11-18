Незаконные врезки в сочинские ливневки найдены после жалоб горожан на подтопления

18 ноября 2022, 14:45

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После жалоб сочинцев на подтопления около пляжа в Адлере сотрудники "Водоканала" и мэрии нашли там незаконные врезки в ливневую канализацию. Чиновники пообещали найти и наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", жители всех районов Сочи жаловались на плачевное состояние ливневых стоков еще в 2018 году. Они заявили, что постоянные подтопления в городе случаются из-за хаотичной застройки и запущенного состояния ливневок. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, требуют чистки и реконструкции, подтвердил тогда руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко.

Сотрудники сочинского "Водоканала" намерены найти и привлечь к ответственности тех, кто сделал незаконные врезки в ливневки, в результате чего неочищенные стоки из частной канализационной сети начали попадать в море вблизи пляжа в Адлере, сообщила пресс-служба «Водоканала Сочи».

По данным "Водоканала", сотрудники организации вместе с представителями мэрии и муниципального центра управления исследовали схему прохождения коллекторов и обнаружили бесхозные и неработающие трубы водоотведения ливневых вод. При этом во время обильных осадков канализационный колодец переполняется дождевой водой, которая затапливает территорию.

Специалисты водоканала считают, что это связано с незаконными врезками для отвода дождевой воды с чьих-либо придомовых и общественных территорий, пишет сегодня "Коммерсант".

Затопления неочищенными стоками около пляжа в Адлере наблюдались регулярно во время обильных осадков, это беспокоило как экологов и инспекторов предприятия, так и местных жителей, поэтому комиссия выехала на место, информирует сегодня "Водоканал Сочи" в своем телеграм-канале.

"Исследовав схемы прохождения коллекторов, члены комиссии убедились, что они не являются городскими системами водоотведения, на балансовой принадлежности водоканала не состоят. Собственник коммуникаций был оперативно определен, а в ходе анализа состояния его сетей выявлены нарекания по их содержанию - значительные отложения на внутренних поверхностях трубопроводов, нуждающихся в прочистке и промывке. Инспекторы водоканала вручили ему предписание о необходимости незамедлительно привести свои сети в порядок. Одновременно с этим, рядом с сетями канализации обнаружены параллельно проложенные трубы водоотведения ливневых вод", - говорится в сообщении.

Представители сочинского МУП «Водосток» констатировали, что эти трубы "являются бесхозными и с момента их ввода в эксплуатацию не работают".

Работа по выявлению незаконных врезок "трудоемкая и займет продолжительное время", отмечается в публикации. "По итогам обследования виновники будут привлечены к ответственности", - заверила пресс-служба "Водоканала Сочи".

Напомним, 3 августа 2018 года в Сочи утонул семилетний мальчик, который упал в ливневую канализацию. Его бабушка не смогла спасти внука, впоследствии тело ребенка обнаружили в море. После гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело, обвинение было предъявлено владельцу сочинского гостевого дома. 4 декабря суд закрыл дело в связи с примирением сторон; хозяин гостевого дома выплатил родителям ребенка 150 тысяч рублей. В конце ноября того же года стало известно, что сотрудник МУП «Водосток» заподозрен в халатности в связи с гибелью мальчика.

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