Ростовчанин оштрафован после пацифистской акции

14 ноября 2022, 02:21

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Вячеслав Никифоров оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом для штрафа стал пацифистский пикет в центре Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. К примеру, 13 ноября стало известно о том, что житель Ростова-на-Дону Игорь Корниенко был оштрафован на 30 тысяч рублей по данной статье, поводом для штрафа стали пацифистские высказывания на работе.

Житель Ростова-на-Дону Вячеслава Никифорова оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, сообщает 13 ноября "ОВД-Инфо"*.

Дело Никифорова было рассмотрено Кировским районным судом 5 октября, подробности его стали известны только после публикация решения на сайте суда.

Из текста решения суда следует, что Никифоров 21 сентября примерно в 20.05 мск провел "несогласованное публичное мероприятие в форме пикета" на улице Социалистической в Ростове-на-Дону (по указанному в решении суда адресу, согласно сервису "Яндекс.Карты", находится министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области). Сообщается, что в руках он держал плакат, но что было на нем написано - не сообщается.

Судья учел "отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность" и назначил Никифорову административное наказание в 30 тысяч рублей.

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