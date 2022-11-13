КТК отчитался о ремонте нефтяного причала под Новороссийском

13 ноября 2022, 13:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершен ремонт одного из двух поврежденных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском, сообщил Каспийский трубопроводный консорциум.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что эксплуатация двух из трех выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском приостановлена в связи с повреждениями оборудования. По данным консорциума, трещины найдены в причалах, которые эксплуатируются с 2002 года, и начат поиск компании-подрядчика для их замены на резервные.

Приостановка эксплуатации двух выносных причалов не окажет существенного влияния на экспорт ресурса из Казахстана, однако участившиеся проблемы с прокачкой нефти по КТК заставили страну озаботиться поисками новых маршрутов, и в первую очередь через Азербайджан, указали опрошенные "Кавказский узлом" эксперты. Казахстан обсуждает с Азербайджаном возможность прокачки нефти по азербайджанским трубопроводам, подтвердил 25 августа зампредседателя правления национальной компании Казахстана "Казмунайгаз" Даурен Карабаев.

12 ноября были полностью завершены работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве ВПУ-1, сообщила пресс-служба КТК. "Успешно выполнены гидростатические испытания, осуществляется погрузка нефти на танкер Minerva Sophia", - говорится в сообщении на сайте консорциума.

Все расчеты и работы выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации. 29 октября поврежденный танк плавучести был поднят на борт специального судна, после чего на глубину был погружен и установлен новый танк плавучести, отмечается в публикации.

"В работах на борту судна было задействовано около 80 человек. Круглосуточно в две смены, используя два спускных устройства через сквозную шахту-мунпул, работала водолазная группа из 19 человек", - сообщила компания.

Сейчас специалисты готовятся к замене второго танка плавучести - ВПУ-2, подчеркивается в сообщении.

КТК - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи километров. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. На территории России зарегистрировано АО "КТК-Р", на территории Казахстана – АО "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 миллионов тонн в год, отмечается на сайте корпоративного издания "Панорама КТК".

Напомним, в случае остановки КТК Казахстан может через Азербайджан и Грузию поставлять в Европу лишь около четырех миллионов тонн нефти в год, что значительно меньше, чем через Новороссийск (67 миллионов тонн в год). Строительство нового трубопровода по дну Каспия предполагает согласование с другими прибрежными государствами, в том числе и с Россией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

25 августа зампредседателя правления компании "Казмунайгаз" Даурен Карабаев пояснил, что у Азербайджана есть два нефтепровода, которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти: Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) и Баку – Супса.

Казахстан в последние годы экспортирует по БТД в среднем 13-15 тысяч баррелей нефти в сутки, еще 10 тысяч баррелей транспортируется через Азербайджан по железной дороге в Батуми, рассказал в августе "Кавказскому узлу" руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

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