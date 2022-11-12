12 ноября 2022, 22:38

Армения обвинила Азербайджан в обстреле восточной части границы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские позиции на восточном участке границы сегодня вечером подверглись обстрелу со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении. Азербайджан отверг обвинения в обстреле.

Это второе за сегодняшний день заявление об обстреле с азербайджанской стороны. "Кавказский узел" писал также, что об обстреле сельчан во время полевых работ сообщила сегодня полиция Нагорного Карабаха.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции на восточной части границы из стрелкового оружия разных калибров, обстрел производился с 18:00 по 19:00, утверждается в сообщении Минобороны Армении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Жертв с армянской стороны нет, "ситуация на передовой к 20:30 часов относительно стабильная", добавило ведомство.

В Минобороны Азербайджана опровергли эту информацию. «Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения азербайджанской армии подвергали обстрелу подразделения противника, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора и "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения". Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Баку заявил об обстрелах азербайджанских позиций на границе", "Азербайджан передал Армении пятерых пленных", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных сел".

Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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