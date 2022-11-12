Армения обвинила Азербайджан в обстреле восточной части границы

12 ноября 2022, 22:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские позиции на восточном участке границы сегодня вечером подверглись обстрелу со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении. Азербайджан отверг обвинения в обстреле.

Это второе за сегодняшний день заявление об обстреле с азербайджанской стороны. "Кавказский узел" писал также, что об обстреле сельчан во время полевых работ сообщила сегодня полиция Нагорного Карабаха.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции на восточной части границы из стрелкового оружия разных калибров, обстрел производился с 18:00 по 19:00, утверждается в сообщении Минобороны Армении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Жертв с армянской стороны нет, "ситуация на передовой к 20:30 часов относительно стабильная", добавило ведомство.

В Минобороны Азербайджана опровергли эту информацию. «Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 12 ноября с 18:00 до 19:00 подразделения азербайджанской армии подвергали обстрелу подразделения противника, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора и "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения". Однако и после этого стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах на границе.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.