Администрация главы и правительства Дагестана. Фото: пресс-служба главы и правительства республики https://glava.e-dag.ru/press/119/

12 ноября 2022, 12:19

Власти Дагестана признали проблему с продовольственной безопасностью

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для обеспечения продовольственной безопасности в Дагестан завозится больше половины продуктов, и республика не обеспечивает себя даже молочной продукцией из-за слаборазвитого молочного скотоводства, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

При наличии в Дагестане одного миллиона голов крупнорогатого скота и около 500 тысяч голов коров, удой на одну корову составляет две тонны, что в три-пять раз меньше, чем в других регионах России, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Мы в дальнейшем будем прорабатывать вопрос создания государственной программы Республики Дагестан по развитию молочного скотоводства, и это уже поручение Минсельхозпроду РД. Потому что сегодня для обеспечения продовольственной безопасности нашей республики больше половины продукции мы завозим из других регионов. Мы своей молочной продукцией себя не обеспечиваем", – привело сегодня слова Абдулмуслимова РИА "Дагестан" со ссылкой пресс-службу Кабмина республики.

"Развитие молочного скотоводства надо поднять на совсем другой качественный уровень. Я на этом акцентирую внимание, пользуясь тем, что [в совещании] принимают участие главы Кизлярского, Тарумовского и Бабаюртовского районов, и их начальники управлений сельского хозяйства", – подчеркнул Абдулмуслимов.

Глава правительства Дагестана поручил, чтобы этот вопрос был учтен при формировании бюджета на следующий год.

"Кавказский узел" также писал, что Абдулмуслимов 11 ноября признал провал программы по капремонту в Дагестане. По его словам с начала текущего года жители 16 районов республики не совершили ни одного платежа за капитальный ремонт многоквартирных домов.

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Примечание:

"В Махачкале сорваны сроки ремонта ряда школ", "Власти отчитались о ремонте многоэтажек в Дагестане", "Фонд капремонта в Дагестане подготовил иски к должникам на 440 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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