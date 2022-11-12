Власти Дагестана признали проблему с продовольственной безопасностью

12 ноября 2022, 12:19

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Для обеспечения продовольственной безопасности в Дагестан завозится больше половины продуктов, и республика не обеспечивает себя даже молочной продукцией из-за слаборазвитого молочного скотоводства, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

При наличии в Дагестане одного миллиона голов крупнорогатого скота и около 500 тысяч голов коров, удой на одну корову составляет две тонны, что в три-пять раз меньше, чем в других регионах России, заявил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Мы в дальнейшем будем прорабатывать вопрос создания государственной программы Республики Дагестан по развитию молочного скотоводства, и это уже поручение Минсельхозпроду РД. Потому что сегодня для обеспечения продовольственной безопасности нашей республики больше половины продукции мы завозим из других регионов. Мы своей молочной продукцией себя не обеспечиваем", – привело сегодня слова Абдулмуслимова РИА "Дагестан" со ссылкой пресс-службу Кабмина республики.

"Развитие молочного скотоводства надо поднять на совсем другой качественный уровень. Я на этом акцентирую внимание, пользуясь тем, что [в совещании] принимают участие главы Кизлярского, Тарумовского и Бабаюртовского районов, и их начальники управлений сельского хозяйства", – подчеркнул Абдулмуслимов.

Глава правительства Дагестана поручил, чтобы этот вопрос был учтен при формировании бюджета на следующий год.

"Кавказский узел" также писал, что Абдулмуслимов 11 ноября признал провал программы по капремонту в Дагестане. По его словам с начала текущего года жители 16 районов республики не совершили ни одного платежа за капитальный ремонт многоквартирных домов.

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