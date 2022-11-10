Глава правительства Дагестана признал провал программы по капремонту

10 ноября 2022, 11:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала текущего года жители 16 районов Дагестана не совершили ни одного платежа за капитальный ремонт многоквартирных домов, заявил глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Чиновники местных администраций пообещали исправить ситуацию до конца года, а пользователи Сети усомнились в обоснованности платежей за капремонт.

По словам премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, с начала текущего года жители 16 районов республики не сдали деньги на капитальных ремонт многоквартирных домов. Он подчеркнул, что сборы за капремонт составляют 0% в Бабаюртовском, Гумбетовском, Гунибском, Дахадаевском, Карабудахкентском, Гергебильском, Кулинском, Лакском, Левашинском, Ногайском, Тляратинском, Хасавюртовском, Хунзахском, Цумадинском, Шамильском и Унцукульском районах, сообщило сегодня "Новое дело".

Абдулмуслимов попросил подключенных по видеосвязи глав районов пояснить причины сложившейся ситуации. Они в ответ обещали исправить ситуацию до конца года. Глава правительства Дагестана рекомендовал провести разъяснительную работу с жителями с тем, чтобы донести до них, что по истечении срока эксплуатации многоквартирным домам требуется капремонт.

За 10 лет существования в Дагестане программы по капремонту, чиновники не собрали все сведения о владельцах помещений, из-за чего возникла проблема со сбором платежей. На начало текущего года жители Дагестана накопили долгов по взносам на 2,4 млрд рублей. При этом долг местных администраций по капремонту социального жилья, которое содержится на балансе республики, составляет 13,2 млрд рублей. Общая собираемость взносов за капремонт в Дагестане составляет около 70%, сообщила сегодня в своем Telegram-канале газета "Черновик.

На 11.00 мск эта запись в Telegram-канале газеты "Черновик, на который подписаны около 21,9 тысячи пользователей, набрала 2,1 тысячи просмотров и четыре комментария.

"Уже не знают, что придумать и сделать, чтобы глубже народу в карман залезть. Я считаю, что сборы за капремонт – узаконенное мошенничество. Платишь непонятно за что и непонятно кому, но при этом, по факту, все капремонты в домах проходят за счёт самих жильцов. Недавно у родителей в доме, ремонтировали крышу, все жильцы скидывались на ремонт. Зачем тогда мы платили и платим за капремонт – непонятно", – заявил пользователь с ником Адвокат.

"Мы тоже и подвал, трубы, канализацию в складчину оплатили, за капремонт с карты сняли. Пусть не обманывают, что не получают денег. Они всевозможными и невозможными способами снимают, а какая форма отчётности?" – спросил пользователь с ником АМ.

"Это чистой воды афера, не первая и не последняя", – считает Mag07.

"У нас жильцы тоже скидывались, чтобы подъезд отремонтировать. А ведь тут должна была сама управляющая компания (УК) делать. Жильцы почему-то даже замены лампочек не требует от УК. Но при этом платят за техобслуживание. Логика непонятна. Пару звонков в УК не решило, а вот бумага зарегистрированная у секретаря УК – решило одну из проблем. С тех времен лампочки меняют по звонку", – написал Rufat.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей Сети.

Напомним, 9 ноября жители Махачкалвы пожаловались в Instagram*, что в городе регулярно происходят перебои с водоснабжением, которые объясняются коммунальщиками проведением ремонта. Махачкалинцы потребовали от местного Водоканала решить проблему с отключениями воды.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.