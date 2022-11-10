Махачкалинцы потребовали решить проблему с отключениями воды

10 ноября 2022, 09:01

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В Махачкале регулярно происходят перебои с водоснабжением, которые объясняются коммунальщиками проведением ремонта, пожаловались махачкалинцы в Instagram*. Они потребовали от местного Водоканала решить проблему с отключениями воды.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Махачкалы неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, вечером 14 января несколько десятков махачкалинцев вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света.

Вечером 9 ноября Водоканал Махачкалы сообщил о том, что 10 ноября на нескольких улицах города планируются отключения холодной воды. Организация пояснила, что вода будет отключена из-за замены водопровода по проспекту Амет-хана Султана. На 07.20 мск эта запись на странице Водоканала Махачкалы в Instagram*, на которую подписаны около 19,1 тысячи пользователей, набрала 116 отметок "нравится" и 13 комментариев.

"На Амет-хана Султана и так никогда воды не бывает", – заявил пользователь haidi_is.

"Как вы надоели заменой труб. Меняете вечно что-то, но там где меняли, потом течёт вода", – пожаловалась linusya33.

"Может бойкот устроить и не оплачивать за воду и газ?" – спросила 777amialieva111.

"Все время на этой улице воды нет. Как это надоело, сколько можно трубы менять?" – задалась вопросом dr_seva1.

Предупреждение Водоканала Махачкалы об отключении воды также было размещено вечером 9 ноября в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей. На 07.20 мск эта запись набрала 350 отметок "нравится" и 37 комментариев.

"Очень приятно, две недели как раз не отключали. Пора бы", – сыронизировал пользователь tut.massage_05.

"Хорошо хоть предупредили. У нас в Научном городке каждый день и в день по 10 раз отключают", – заявила ibragimova.al_.

"Легче написать, когда вода будет", – считает asker_pobedsky.

"А летом не судьба все коммунальные проблемы решить?" – спросила ____myvahidka____.

"Что интересно, отключают то свет, то газ, то воду горячую/холодную. При этом плату берут без перерасчёта за дни отключения. И ещё стабильно повышают тариф за услуги ЖКХ", – отметил пользователь beauty_underwear_05.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.