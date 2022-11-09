Грузинские военные отправились в ЦАР

09 ноября 2022, 05:51

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Взвод Национальной гвардии Сил обороны Грузии отправился в Центральноафриканскую республику для участия в миссии Евросоюза EUTM RCA.

Как писал "Кавказский узел", грузинские миротворцы участвуют в тренировочной миссии Евросоюза (EUTM RCA) в Центральноафриканской Республике с 2016 года. Военные дислоцировались ранее на базе "Укатекс" в столице ЦАР Банги и входили в состав французского командования. В 2021 году грузинские нацгвардейцы обеспечивали безопасность базы MOANA-MPOKO в Банги.

Десятый сводный взвод Национальной гвардии Сил обороны Грузии 8 ноября направился в Центральноафриканскую республику для участие в учебно-боевой миссии EUTM RCA под эгидой Евросоюза, пишут "Новости-Грузия".

Военные под командованием капитана Торнике Гарибашвили будут дислоцироваться на базе "Мпоко", их задачи - охрана базы, патрулирование, конвоирование и сопровождение, сообщает "Грузия-Онлайн".

Напомним также, что Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, однако оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. За годы участия Грузии в операциях под эгидой НАТО погибли более 30 грузинских военных, сказано в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

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