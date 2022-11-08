08 ноября 2022, 11:42

Критика в адрес Путина привела жительницу Кисловодска к штрафу в 30 тысяч

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсуд Кисловодска оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей, признав, что ее публикация в соцсети с критикой действий президента России Владимира Путина дискредитировала российскую армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители регионов, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

По версии следствия, жительница Кисловодска опубликовала ранее в соцсети Facebook* информацию, которая дискриминировала вооруженные силы России. А именно – разместила изображения с текстом, в котором была приведена оценка, которую Гарии Каспаров дал Путину как Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России, а также его намерениям. 

Тем самым жительница Кисловодска совершила административное правонарушение, она признала свою вину во время судебного заседания. Она пояснила, что противоправных целей не преследовала, и что это получилось у нее случайно, сказано в сообщении.

Постановлением суда жительница Кисловодска была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Комментариев от представителей жительницы Кисловодска относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября стало известно, что силовики составили на жителя Ставропольского края Павла Гладких два протокола по статье о дискредитации российской армии.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Ставрополья обвинена в дискредитации военных", "Ставропольская активистка сообщила о давлении на мать", "Пенсионерка из Пятигорска наказана за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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