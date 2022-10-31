Девушки, обвинившие родственников в домашнем насилии. Скриншот видео Кризисная группа SK SOS t.me/sksosorg

31 октября 2022, 15:44

Правозащитники сочли высокими шансы сестер из Дагестана на убежище за границей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре дагестанские девушки, обвинившие родственников в домашнем насилии, пока находятся в Грузии, но планируют переехать в другую страну, указали правозащитники. Следы избиений девушек зафиксированы, как и попытка пограничников не выпустить сестер, и это увеличило их шансы получить убежище за рубежом, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия, и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Сами девушки утверждали, что дома их избивали, запрещали получать образование и пытались силой выдать замуж, в том числе за родственника. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября девушек пропустили на территорию Грузии, там они находятся в более безопасном месте, сообщила Кризисная группа СК SOS, помогавшая сестрам.

Патимат Магомедова, Хадижат и Патимат Хизриевы и Аминат Газимагомедова – родственницы (две родные сестры, двоюродная и троюродная). Сбежав из дома, они три месяца находились в кризисных квартирах, рассказала "Кавказскому узлу" журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина.

Девушки пока находятся в Грузии, но в ближайшее время отправятся в другую страну, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. "Сейчас они в относительной безопасности, но о полном отсутствии рисков говорить пока рано: семьи девушек заявляли, что в Грузии их тоже будут искать родственники, чтобы вернуть домой", - сказала она, не уточнив, куда отправятся сестры.

Условия получения убежища зависят от страны, пояснила Александра Мирошникова. "У каждой страны свои правила и своя приоритетность в рассмотрении заявок. Если человеку угрожает опасность в стране пребывания, то прошение могут рассмотреть. Однако чтобы в других странах предоставили убежище по причине домашнего насилия, необходимо документально подтвердить, что насилие имело место, в России это дело не расследуется, и в любом регионе России женщине по-прежнему будет угрожать опасность, в том числе со стороны правоохранительных органов или из-за их намеренного бездействия. Документально подтвердить все три фактора крайне сложно", - рассказала она.

Доказательством насилия и угроз могут быть, например, зафиксированные побои, указала правозащитница. "Наши подзащитные фиксировали побои", - подчеркнула пресс-секретарь СК SOS, отметив, что данными о частоте отказов в убежище и их причин не располагает.

Тем, кто решает сбежать за границу от домашнего насилия или угроз родственников, лучше действовать через профильные неправительственные организации, так как они могут оказать как логистическую помощь в плане переезда, временного убежища и организации быта, так и юридическую - в плане подачи документов на убежище в какой-либо стране, подачи заявления в связи с побоями и снятия с розыска.

"Существует большое число организаций, помогающих девушкам на Северном Кавказе, столкнувшимся с домашним насилием", - сказала Мирошникова, назвав среди таких организаций "Марем", "Китеж", "Сестры", "Насилию.нет", "Консцорциум женских НПО", "СилСила" и "Ты не одна". Даже если эти организации не смогут помочь, они как минимум свяжут с другими правозащитниками, которые "точно помогут", отметила Александра Мирошникова.

Светлана Анохина подтвердила сегодня, что девушки в относительной безопасности и находятся в Грузии, а затем поедут в другую страну. По ее мнению, у них есть шансы получить убежище. "В случае с девочками, тут не только домашнее насилие, но и преследование при помощи представителей государства", - пояснила Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

При этом невозможно предсказать, какие именно доказательства домашнего насилия и преследований будут приняты властями при рассмотрении просьбы об убежище, добавила Светлана Анохина.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники рассказали, как следует действовать жертве домашнего насилия, если она планирует покинуть семью. В частности, они рекомендовали написать заявление с просьбой не разыскивать их, найти адвоката, отказаться от контактов с родными и сменить телефон и сим-карту, просить о помощи в случае похищения. Однако они подчеркнули, что все эти меры могут оказаться бесполезными, в особенности на Кавказе, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия родственниками не приводит к уголовной ответственности, а власти предпочитают не замечать проблему.

"Кавказский узел" писал о других случаях, когда родственники пытались вернуть домой сбежавших от домашнего насилия женщин. Так, 18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, против их воли забрали силовики из кризисного центра в Казани. Девушки позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления они сделали под давлением, поскольку до побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа, указала тогда Светлана Анохина.

В июне 2021 года из шелтера в Махачкале силовиками была похищена и возвращена в Чечню 22-летняя Халимат Тарамова. Как это произошло, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Айна Гамзатова призвала четырех дагестанских девушек вернуться домой", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации по делам о семейном насилии в Дагестане и Чечне", "Правозащитники сочли реальной угрозу жизни покинувшей Россию уроженки Дагестана".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 октября 2022, 16:16

31 октября 2022, 15:06

31 октября 2022, 14:36

  • Преследование родственниками сестер из Дагестана вошло в противоречие с нормами ислама

    "Убийство чести" как наказание за отказ от брака не предусмотрено ни в исламе, ни в шариате или мусульманских обычаях, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы преследование родственниками четырех дагестанских сестер. Мужчины в Дагестане нередко апеллируют к понятию "убийства чести" по неграмотности, чтобы оправдать домашнее насилие, указали они.

31 октября 2022, 14:00

31 октября 2022, 13:39

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