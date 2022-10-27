Тело погибшего на Украине добровольца доставлено в Тбилиси

27 октября 2022, 10:24

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Из Украины в Грузию доставили тело погибшего в Луганской области грузинского добровольца Михаила Капланишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что доброволец из Грузии Михаил Капланишвили погиб в Луганской области во время ракетного обстрел. Он стал 21-м грузинским бойцом, погибшим на Украине с 24 февраля.

Тело Михаила Капланишвили было доставлено из Украины в Тбилиси. В аэропорту столицы Грузии собрались его родные и близкие, также были замечены несколько политиков, передал сегодня в своем эфире телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Прощание с Капланишвили состоится 27 октября в тбилисской церкви Кашвети, похороны пройдут в субботу, 29 октября, уточнил сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, на родине Михаил Капланишвили был активистом "Антиоккупационного движения". Последнюю публикацию на своей странице в Facebook он сделал 20 октября. Он снял себя на фоне большой воронки в земле, образовавшейся после попадания снаряда и написал, что никто из его сослуживцев не пострадал.

Грузинским добровольцам не грозит уголовное преследование на родине, отметил военный аналитик Вахтанг Маисаия. "Грузия и Украина состоят в Организаций за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). Цели ГУАМ сфокусированы на подготовке вступления своих членов в НАТО. Таким образом, грузинскими добровольцы разделяют единые ценности с украинцами. В Грузии есть закон, который запрещает наемничество. Но грузинские добровольцы на Украине не наемники", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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