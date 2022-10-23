Мужчина задержан после взрыва гранаты в центре Тбилиси

23 октября 2022, 17:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Леван Мартиашвили задержан по делу о ранении трех человек при взрыве гранаты в Тбилиси, сообщила полиция. Подозреваемый утверждает, что применил гранату для самообороны, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября полиция Грузии начала расследование дела о взрыве гранаты на улице Лагидзе в центре Тбилиси, при котором пострадали три человека. Уголовное дело возбуждено по статьям о хранении и ношении взрывного устройства и попытке убийства двух и более человек.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого Левана Мартиашвили, 1987 года рождения, по подозрению в подрыве гранаты, сообщило МВД Грузии. По версии следствия, 22 октября на улице Лагидзе у подозреваемого произошла ссора с четырьмя людьми, в ходе которой он бросил в их сторону ручную гранату и скрылся с места происшествия. В результате взрыва пострадали три человека, они были госпитализированы.

"По факту покушения на убийство, совершенного при отягчающих обстоятельствах в отношении трех лиц, а также незаконного приобретения, хранения и ношения взрывного устройства ведется расследование по статьям 19-109 и 236 Уголовного кодекса Грузии", - говорится в сообщении министерства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Подозреваемому грозит от 16 лет до пожизненного лишения свободы.

Мартиашвили утверждает, что использовал гранату только для самозащиты и не планировал причинить кому-то ущерб, сообщил его адвокат Георгий Бардавелидзе. "Его позиция заключается в том, что он не имел намерения причинить кому-либо вред. У него не было намерения попытки убийства, не только попытки убийства, но и причинения вреда", - сказал он.

Адвокат затруднился пояснить, была ли эта граната у Мартиашвили или же он отобрал ее у тех людей. "Я пока не знаю. На данном этапе я воздержусь от большей конкретики, чтобы не помешать следствию. Как МВД, так и альтернативному расследованию, которое ведет сторона защиты и собирает ряд материалов. Могу категорически сказать, что мотива и умысла совершить преступление у него не было. Его действия были обусловлены спасением собственной жизни и здоровья. Мой подзащитный не имеет представления, какой мотив двигал этими людьми. Не было лица, находящегося с ним в конфликте, и не было у него никакого противостояния. Это были неизвестные ему лица", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.