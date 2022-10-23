Три человека пострадали при взрыве гранаты в центре Тбилиси

23 октября 2022, 06:41

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Неизвестный бросил гранату на улице Лагидзе в центре Тбилиси, трое пострадавших госпитализированы.

МВД Грузии начало следствие по делу о взрыве гранаты в центре Тбилиси.

При взрыве гранаты, который произошел 22 октября на улице Лагидзе, пострадали три человека. Первоначально сообщалось о ранении одного мужчины, однако позднее стало известно, что госпитализированы трое, пишут "Новости-Грузия".

По данным СМИ, участниками инцидента могли стать клиенты центра заместительной терапии, расположенного в этом районе, однако родственники одного из пострадавших отрицают, что он посещал центр. Очевидцы утверждают, что гранату бросил молодой человек.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения и ношения незаконного огнестрельного оружия и попытки убийства двух и более человек. Данных о задержанных и подозреваемых нет, пишет "Грузия-Онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе во время стрельбы в психиатрической клинике был тяжело ранен заключенный глданской тюрьмы Гурам Сванидзе. Следователи обвинили в халатности конвоира. Позднее Сванидзе умер в больнице.

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