23 октября 2022, 06:41

Три человека пострадали при взрыве гранаты в центре Тбилиси

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Неизвестный бросил гранату на улице Лагидзе в центре Тбилиси, трое пострадавших госпитализированы.

МВД Грузии начало следствие по делу о взрыве гранаты в центре Тбилиси.

При взрыве гранаты, который произошел 22 октября на улице Лагидзе, пострадали три человека. Первоначально сообщалось о ранении одного мужчины, однако позднее стало известно, что госпитализированы трое, пишут "Новости-Грузия".

По данным СМИ, участниками инцидента могли стать клиенты центра заместительной терапии, расположенного в этом районе, однако родственники одного из пострадавших отрицают, что он посещал центр. Очевидцы утверждают, что гранату бросил молодой человек.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения и ношения незаконного огнестрельного оружия и попытки убийства двух и более человек. Данных о задержанных и подозреваемых нет, пишет "Грузия-Онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе во время стрельбы в психиатрической клинике был тяжело ранен заключенный глданской тюрьмы Гурам Сванидзе. Следователи обвинили в халатности конвоира. Позднее Сванидзе умер в больнице.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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