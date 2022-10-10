Воспитательница детсада в Сочи заподозрена в истязании ребенка

10 октября 2022, 21:52

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Сотрудница частного детсада в Хостинском районе Сочи регулярно избивала воспитанницу, заподозрило следствие.

По версии следствия, 53-летнеяя воспитательница в частном детсаду в январе и феврале 2021 года регулярно избивала ребенка руками и ногами, била тряпкой и таскала за волосы за непослушание.

Она подозревается по статье об истязании несовершеннолетней (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - семь лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемой или ее представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре видеозапись избиения двухлетнего ребенка, которого побили другие воспитанники частного детского сада в Краснодаре, получила распространение в соцсетях. Обстоятельствами избиения заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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