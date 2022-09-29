Суд не увидел нарушений в действиях Мурада Мурадова* на митинге в Махачкале

29 сентября 2022, 20:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Советский районный суд Махачкалы прекратил административное дело в отношении журналиста "Кавказского узла" Мурада Мурадова*.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали корреспондента "Кавказского узла" и увезли его с места акции противников мобилизации в Махачкале 25 сентября. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови. Люди в штатском забрали журналистское удостоверение у Мурадова*, после чего его задержали сотрудники полиции. В отделение МВД не был допущен адвокат, полицейские требовали от Мурадова* подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, его продержали в отделении до утра. Сегодня журналист был доставлен в Советский райсуд Махачкалы для рассмотрения. Адвокат сообщила, что Мурадову*, который находился на митинге по редакционному заданию, инкриминируют участие в несанкционированной акции (статья 20.2.6 КоАП РФ).

25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняло участие около 300 человек, многие присоединились к митингу стихийно.

Советский районный суд прекратил административное производство в отношении корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова* в связи с отсутствием состава правонарушения по статье о причинении вреда здоровью или имуществу в ходе несанкционированной акции, сообщил сам журналист. По его словам, также в суде сегодня были рассмотрены и протоколы об административном правонарушении в отношении других жителей Махачкалы.

Часть 6 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) предусматривает штраф в размере от 150 000 до 300 000 рублей, или обязательные работы на срок до 200 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

К 28 сентября около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти было возбуждено в Махачкале в связи с протестами, сообщили правозащитники. В суды Махачкалы и Хасавюрта поступило как минимум 163 административных дела. Людей подвергли преследованию вопреки их праву на мирные собрания и свободу выражения мнений, указала представитель Верховного комиссара ООН.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Мурад Мурадов внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.