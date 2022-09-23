Бюджетники на юге России составили массовку для митингов за референдумы

23 сентября 2022, 23:41

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Власти отчитались о многолюдных митингах в Краснодаре, Волгограде и Ингушетии. Среди участников акции были в основном бюджетники, которых заставили прийти под угрозой увольнения или обманом, сообщили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военно-гражданские администрации контролируемых Россией частей Запорожской и Херсонской областей областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Голосование на всех этих территориях начинается 23 сентября и завершится 27 сентября. Сегодня митинг в поддержку референдумов прошел в Грозном. В акции приняли участие студенты вузов и ссузов, работники предприятий и организаций, представители гражданского общества, политических партий, пожилые граждане и даже дети

В митинге в поддержку референдумов в Краснодаре на главной городской площади приняли участие 15,3 тысячи человек, сообщил сегодня ТАСС.

Telegram-канал "Титушки в Краснодаре" опубликовал сегодня видео, на котором видна вереница автобусов. "Честный митинг свободных людей за честный референдум свободного волеизъявления", - говорится в аннотации к видео.

Авторы комментариев отмечают, что на них в город свозили участников из разных районов края. "Тихорецк и Геленджик отлично видны на автобусах.

Массовка со всего края", - написал автор Telegram-канала Виталий Вотановский. Он также отметил, что на одном из автобусов "хорошо видны атрибуты принадлежности к предприятию".

Видео, на котором показано около шести автобусов у здания администрации Горячего Ключа размещено в сообществе gk_life_news в в Instagram*.

"У администрации города собираются граждане, с флагами России в руках. Со слов очевидцев, несколько автобусов из Горячего Ключа направляются в город Краснодар для участия в акции в поддержку референдумов", - говорится в аннотации к видео.

Акция также прошла в Волгограде. Митинг в поддержку спецоперации и в поддержку референдумов прошел в пойме Царицы, сообщает Telegram-канал "Дозор в Волгограде". "Власти прошлись по всем бюджетным учреждениям города. Каждый комитет занимался обзвоном подведомственных учреждений для выполнения плана по митингу", - говорится в сообщении. Со ссылкой на сообщения пользователей. Например, от каждого учреждения культуры должны были предоставить по несколько десятков человек, обязали явиться на митинг студентов училищ, техникумов и вузов, сотрудников областного психоневрологического диспансера и скорой медицинской помощи.

В Ингушетии жители республики пришли на площадь в Назрани "для участия в митинге в поддержку проводимой политики президентом России", говорится на странице news_ingushetii в Instagram*. "Приветствуем всех бюджетников", - отмечается в сообщении. Там также опубликовано три видеоролика, на которых показано, как на площади собираются люди.

Авторы комментариев предположили, что люди собрались здесь на по своей воле. "Не думаю что они сами туда пошли. Скорей всего какая то организация, которую обязали там быть", - написала madina10990.

"Они наверно проголосуют как нужно", - иронично заметила olgazaushkevich.

Некоторые пользователи подтвердили, что их обязали прийти на акцию с работы. "С работы обязали прийти. Выяснилось на месте, для чего собрали", - написал mariiram77.

"У меня так же!! Говорили про мероприятие, на которое просто пригласили!" - сообщила milana_milanko.

"Работаю в аптеке. Сегодня клиентка у меня спросила, послали ли нас на площадь на митинг с работы. Я сказала, что нет. Она ответила, что их с работы заставили пойти на этот митинг, ибо уволят", - рассказала magomedova_0o6.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.