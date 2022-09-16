Два краснодарских активиста задержаны после съемки могил военных

16 сентября 2022, 19:30

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Виталий Вотановский и Виктор Чириков задержаны силовиками после съемки в Тихорецке могил погибших на Украине военных.

В Краснодарском крае силовики задержали автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского и активиста Виктора Чирикова, снимавших могилы военных, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Активисты проводили съемку на кладбище в Тихорецке, где предположительно захоронены погибшие в ходе военной операции на Украине. По дороге их автомобиль остановили инспекторы ГИБДД для "проверки на штрафы", говорится в публикации.

Активисты находятся в отделе полиции Тихорецка. При этом сотрудники полиции отказываются называть причину задержания, сообщил сегодня Telegram-канал "Протокол".

За несколько часов до задержания Вотановский сообщил о претензиях со стороны смотрителей двух кладбищ."Сперва смотритель (на одном из кладбищ) сам сказал, где похоронены военные, а спустя около получаса приехал на самокате и заявил, что не должен был нам ничего говорить, что мы не должны никуда уходить и сейчас приедет начальство. Разумеется, мы не стали его слушать и покинули территорию", - привело его слова издание "Кавказ.Реалии"**.

В Telegram-канале Вотановского "Титушки в Краснодаре" сегодня опубликованы снимки могил военных, сделанные в Тихорецке, Кропоткине, Кавказской, Гулькевичах

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

К сегодняшнему дню власти Краснодарского края официально подтвердили гибель на Украине 44 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" также писал, что Виталий Вотановский был задержан 24 февраля на пацифистской акции в Краснодаре. 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара признал его виновным в проведении публичного мероприятия и приговорил к 20 суткам ареста. 30 марта у него прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации Вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.