Gulagu.net сообщил об избиениях заключенных из-за убийства сотрудника калмыцкой колонии

08 августа 2022, 14:12

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Более ста заключенных ИК-2 в Калмыкии были избиты силовиками по негласному распоряжению из Москвы в связи с убийством сотрудника колонии, сообщил правозащитный проект Gulagu.net. По данным источника, двое осужденных, подозреваемых в нападении на сотрудников колонии, до этого подвергались пыткам, рассказал руководитель проекта Владимир Осечкин.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа стало известно, что сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Калмыкию для выяснения обстоятельств нападения заключенных на сотрудников колонии строгого режима № 2 в поселке Яшкуль.

По данным СКР, вечером 5 августа двое осужденных, используя заточку и арматуру с топорищем, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных (2000 года рождения и 1994 года рождения) задержаны, дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения.

После инцидента в колонию прибыли сводный отряд и сотрудники отдела специального назначения УФСИН по Калмыкии, а также "практически всё руководство управления", куратор из УФСБ, прокуроры по надзору и следователи СКР, сообщил 7 августа основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на источники в ФСИН.

"После задержания были жестоко избиты [предполагаемые участники нападения на сотрудников] М.М.Атимагомедов 2000 г.р. и Д.И.Курамагомедов 1994 г.р., они в результате пыток пострадали сильнее всех", - говорится в публикации Осечкина на сайте правозащитного проекта.

"Помимо них в прогулочных двориках ШИЗО-ПКТ (штрафной изолятор – помещение камерного типа. – Прим. "Кавказского узла") были жестоко избиты все, содержащиеся "под крышей" осуждённые. Также в ряде отрядов ИК-2 сотрудники [силовой структуры] превысили полномочия и незаконно применили насилие и спецсредства в качестве мести за убийство [сотрудника колонии]", - отмечается в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором Владимир Осечкин демонстрирует и комментирует фото, присланные источником в ФСИН. На одном из фото видны семь заключенных, сидящих на полу лицами к стене и держащих руки за головами. На теле по меньшей мере одного из них видны гематомы. Рядом с осужденными стоит силовик в экипировке, еще один силовик сидит рядом на лавке.

"На этих фотографиях отчетливо видно, как бойцы [силовой структуры] заключенных, которые не совершали каких-либо противоправных действий, держат на полу в унизительном положении. Эти все люди избиты, на некоторых из них мы видим характерные следы – гематомы и травмы. И это говорит о том, что происходило превышение должностных полномочий с применением насилия", - говорит на видео Осечкин. По информации источника, избиению подверглись более 100 человек, добавил он.

По словам источника, из Москвы в Калмыкию поступило негласное распоряжение "проучить" тех заключенных, которые напали на сотрудников, пояснил правозащитник.

"Ни в коем случае ни я, основатель Gulagu.net, ни мои коллеги из правозащитного проекта не оправдываем насилие. Тем, кто получил ранения [в результате нападения заключенных], - скорейшего исцеления и выздоровления. Семье Шевдеева В.Д., который уже скончался, семье, близким родственникам его – слова сочувствия и соболезнования. Человек погиб на посту, и оправдывать убийство сотрудника ФСИН невозможно", - сказал он.

Однако, добавил правозащитник, двое заключенных, подозреваемые в нападении на сотрудников, "подвергались унижениям и бесчеловечному обращению до этого". "Именно это и спровоцировало их на совершение этих ужасных, кошмарных преступлений", - сказал Осечкин.

Напомним, в ноябре 2021 года возглавляемый Владимиром Осечкиным правозащитный проект Gulagu.net обнародовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Публикация вызвала резонанс: в частности, депутаты Госдумы от Дагестана попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН представить данные о пытках заключенных. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии, сообщил в декабре 2021 года член СПЧ Андрей Бабушкин.

Бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница известна с 2000-х годов как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству, говорится в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

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