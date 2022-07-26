Прокурор запросил для обвиняемого в убийстве Аваза Хафизли 10,5 года тюрьмы

26 июля 2022, 12:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На процессе по делу об убийстве репортера и ЛГБТ-активиста Аваза Шихмамедова (Хафизли) в Баку 25 июля состоялось заключительное выступление прокурора. Гособвинитель запросил для подсудимого 10,5 года тюремного заключения. Активисты сочли такое наказание мягким, а брат убитого - слишком суровым.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист-фрилансер Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, был убит в феврале 2022 года, в преступлении был заподозрен его двоюродный брат Амрулла Гюльалиев. Аваз выступал в защиту прав сексуальных меньшинств, что вызывало недовольство в его семье, отметили коллеги убитого. 4 июля перед зданием суда, где должно было состояться рассмотрение дела, собрались представители СМИ и ЛГБТ-активисты. Заседание было отложено, так как один из судей ушел в отпуск.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу об убийстве Аваза Хафизли 25 июля завершилось судебное следствие, и состоялось заключительное выступление гособвинителя. "Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве Аваза Хафизли 10,5 года лишения свободы, признав его виновным по статье 120.1 (умышленное убийство). Он обосновал это тем, что в деле есть смягчающие обстоятельства. Таковыми гособвинитель назвал признание подсудимым своей вины, явку с повинной в полицию после убийства, а также совершение преступления впервые", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдавший за процессом коллега Хафизли Нурлан Гахраманлы.

При этом, по его словам, брат Хафизли Тебриз Шихмамедов сказал, что потерпевшая сторона, то есть члены семьи, прощают обвиняемого. "Амрулла Гюльалиев как бы член нашей семьи. Он был нам как брат, мы вместе росли. Поэтому мы его прощаем. Прокурор не учел на самом деле смягчающих обстоятельств. 10,5 года лишения свободы - очень тяжкое наказание. Он мог просить более мягкое наказание. Амрулла занимался хозяйством, приносил доход семье. Было бы хорошо, если бы учли эти обстоятельства", - цитирует Шихмамедова азербайджанская служба "Радио Свобода"*.

Он также представил в суд нотариально заверенное заявление матери убитого о том, что она не имеет жалоб на обвиняемого. Когда судья спросил у брата убитого, какое наказание просит семья для обвиняемого, тот ответил: "Семь лет (тюремного наказания)", передает "Радио Свобода"*.

Наблюдавший за процессом ЛГБТ-активист Азиз Меликов счел предложенное гособвинителем наказание слишком мягким. "В Азербайджане уже имели место несколько преступлений на почве ненависти. К сожалению, в Азербайджане не принимается закон, карающий именно за преступления на почве ненависти. В этом деле налицо признаки убийства с особой жестокостью, поскольку Авазу были нанесены семь ножевых ударов, и, кроме того, есть и более мелкие травмы. Но эти моменты не учтены. Просто формально провели следствие. А тут еще и семья хочет примирения", - сказал Меликов корреспонденту "Кавказского узла".

"Только в Азербайджане прокурор может за убийство, совершенное с особой жестокостью, попросить 10 лет 6 месяцев лишения свободы", - прокомментировала выступление прокурора на процессе по делу об убийстве Хафизли журналистка-расследователь и правозащитница Хадиджа Исмайлова.

Эксперт в области права, активист Самед Рагимов отметил, что, согласно статье 120.1 УК Азербайджана, за умышленное убийство, если в деле нет отягчающих обстоятельств, предусмотрено наказание от девяти до 14 лет лишения свободы. В судебной практике Азербайджана в таких делах, как правило, прокуроры просят вынести наказание на сроки от 10 до 11 лет лишения свободы, и примерно столько же назначают суды.

"В этом смысле в деле об убийстве Хафизли в выступлении прокурора не было ничего неординарного. Другое дело, насколько сама статья обвинения была правильно квалифицирована? К сожалению, я не знаком с материалами дела и заключением экспертизы и не знаю, сколько ножевых ударов было нанесено Хафизли. Если ему действительно были нанесены семь ножевых ударов, как говорят активисты, то тут, безусловно, имеют признаки совершения убийства с особой жестокостью. В УК Азербайджана есть статья 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - сказал Рагимов корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание на то, что, согласно сообщениям СМИ, Гюльалиев признался в убийстве на почве ненависти. "Это также является отягчающим обстоятельством. Однако, к сожалению, в УК Азербайджана отягчающими обстоятельствами считаются преступления, совершенные по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Убийства, совершенные на почве ненависти по мотивам нетерпимости к сексуальной ориентации, к таковым не относятся. Законодательство, конечно же, должно быть изменено и приведено в соответствие с европейскими стандартами", - сказал Рагимов.

Комментируя тот факт, что семья жертвы простила обвиняемого, эксперт отметил, что "институт примирения предусмотрен в УК Азербайджана и учитывается по целому ряду преступлений, однако в законодательстве нет норм о распространении этого на умышленное убийство".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о выступлении гособвинителя по делу об убийстве Хафизли. Представители стороны обвинения и члены семьи убитого оказались недоступны для комментариев. Следующее судебное заседание по делу назначено на 29 июля.

Представители общественных организаций ранее заявляли, что Хафизли был убит из-за своей сексуальной ориентации. Согласно рейтингу Rainbow международной организации ILGA Europe, последние несколько лет Азербайджан занимает последнее место среди 49 стран по защите прав ЛГБТ.

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