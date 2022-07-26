Семен Атеев проиграл апелляцию по делу о запрете митинга в центре Элисты

26 июля 2022, 05:09

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Верховный суд Калмыкии не удовлетворил апелляционную жалобу правозащитника Семена Атеева и оставил в силе запрет мэрии Элисты на проведение митинга в центре города, у «Пагоды семи дней». Атеев потребовал от прокуратуры проверить законность проведения проправительственных акций на центральной площади.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля мэрия Элисты отказала активисту Семену Атееву в проведении 26 июля на территории комплекса "Пагода семи дней" митинга в защиту Конституции России и прав орайт-калмыцкого народа, городской суд утвердил это решение. Активист счел решение дискриминирующим, указав, что на территории комплекса проходили мероприятия, организованные властями.

На заседании в Элистинском горсуде Семен Атеев рассказал, что письмо с отказом в согласовании митинга было вручено ему в 15.52 мск 18 июля, тогда как по закону это должно было произойти не позднее 17 июля. При этом, по его словам, сотрудник, доставивший письмо, попросил проставить на оставшемся у него экземпляре письма дату 15 июля. Юрист, представлявшая администрацию города, пояснила суду, что ее коллеги дважды звонили Атееву 15 июля, но его не было в Элисте, поэтому письмо было доставлено в понедельник, 18 июля. Атеев возразил, что находился "в Элисте, но не дома". Мэрия не использовала "все доступные средства связи и доставки", чтобы сообщить ему об ответе мэрии в отведенный законом трехдневный срок, указал он. Согласно решению суда первой инстанции, мэрия имела право известить об отказе "в первый рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим праздничным днем".

Верховный суд Калмыкии отказал в требованиях, изложенных правозащитником Семеном Атеевым в апелляционной жалобе, и оставил в силе решение суда первой инстанции, запретившей провести 26 июля митинг напротив республиканского Дома правительства, на территории культурного комплекса «Пагода семи дней». Судебная коллегия рассмотрела апелляцию 25 июля, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший в зале суда.

Атеев не согласился с мнением Элистинского горсуда, который посчитал, что мэрия правомерно известила его об отказе в проведении митинга 18 июля. «Я подал уведомление о проведении митинга в 9.30 мск 14 июля. В 9.30 мск 17 июля истекли трое суток, в течение которых меня должны были оповестить об отказе. Суд указал, что администрация города имеет право сделать это на следующий день за воскресеньем. Но даже если так, то в 9.30 мск 18 июля закончились четвертые сутки. То есть мне принесли ответ лишь на пятый день», - заявил правозащитник.

Он попросил судебную коллегию приобщить к делу скриншоты публикаций о «проправительственных» акциях на территории «Пагоды семи дней» и в Парке Победы, отклоненные судом первой инстанции как несущественные. «Я просил судью [горсуда] приобщить скриншоты с сайтов главы Калмыкии, РИА «Калмыкия» в качестве доказательств, что на «Пагоде семи дней» проводят мероприятия проправительственные организации и партии. Судья отказалась приобщить эти материалы, пояснив, что они не имеют отношения к делу. Как это не имеют? В марте там [у «Пагоды семи дней] прошла акция в поддержку спецоперации. Это что, карнавальное шоу? Нет, политическая акция», - сказал Атеев.

За день до заседания в Верховном суде Калмыкии, 24 июля на территории культурного комплекса «Пагода семи дней» прошла встреча участников конного похода, посвященного 80-летию боев 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии на Дону, добавил истец и представил суду дополнительные скриншоты публикаций СМИ.

Судебная коллегия отказалась приобщать к делу распечатки с сайтов, пояснив, что проведение описанных там мероприятий участниками разбирательства «не оспаривается». При этом Атееву разрешили «ссылаться на эту информацию в обоснование своих доводов».

В свою очередь правозащитник сообщил суду, что направил в прокуратуру заявление с требованием проверить законность проведенных властями мероприятий – зафиксированы ли в журнале документации администрации Элисты соответствующие уведомления. «Я обращаю внимание суда на тенденцию. Мне отказывают на том основании, что политические акции на территории «Пагоды семи дней» запрещены республиканским законом. Если запрещаете, то запрещайте всем», - отметил истец.

Представитель администрации города указала, что Атееву было предложено провести митинг в специально отведенном месте – на улице Ипподромной. Кроме того она повторила, что 15 июля сотрудники мэрии дважды созванивались с правозащитником, чтобы вручить ему ответ администрации Элисты.

Атеев подтвердил, что в пятницу ему звонили из мэрии. При этом, по его словам, закон обязывает муниципальный орган принять «исчерпывающие меры», чтобы доставить ответ в трехдневный срок. «Ни в субботу, ни в воскресенье со мной никто не связывался», - сказал он суду. Предложение провести митинг на окраине города правозащитник назвал «оскорбительным». К тому же, добавил он, до ста человек могут собираться в специально отведенном месте «без всякого уведомления».

Судебная коллегия согласилась с доводами администрации города и поддержала решение суда первой инстанции. В зале суда была оглашена лишь резолютивная часть определения.

Результат рассмотрения апелляции «был предсказуем», решение будет обжаловано в кассационной инстанции, заявил Атеев корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, Верховный суд Калмыкии «обязан был» удовлетворить его жалобу. Тот факт, что на «Пагоде семи дней» проводятся мероприятия в поддержку спецоперации на Украине, а оппозиции там не дают провести митинг, указывает на дискриминацию по политическому признаку, констатировал правозащитник.

«Вчера (24 июля – прим. ред.) на этой площади была встреча участников конного похода в память о бойцах 110 кавалерийской дивизии. Повестка почти такая же, как у нас. Уверен, что никакого уведомления в администрацию города организаторы не подавали. Я не имею ничего против этого мероприятия. Но я требую равноправия. Больше всего меня возмутила встреча участников ралли «Шелковый путь» 13 июля, после которой я и подал уведомление о митинге. Ради этого мероприятия власти перекрыли прилегающие к «Пагоде» улицы. Кто-нибудь спрашивал наше мнение по этому поводу? Чем эти автогонщики лучше нас? Поэтому я и говорю о дискриминации по политическим мотивам», - заключил Атеев.

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