Жители Нальчика заинтересовались фильмом о разрушающемся кинотеатре "Победа"

22 июля 2022, 23:50

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Активисты в Нальчике сняли документальный фильм об истории разрушающегося кинотеатра "Победа" и показали ленту горожанам прямо в здании кинотеатра. Им удалось привлечь внимание к месту, с которым неразрывно связаны человеческие судьбы и история города, утверждают местные СМИ.

Как писал "Кавказский узел", у здания кинотеатра "Победа" 16 июля 2016 года произошел пожар. Кинотеатр не функционировал с начала 90-х годов. Жители Нальчика выдвинули версию об умышленном поджоге "Победы". 18 июля 2016 года городская администрация заявила о планах восстановить здание. Работы по восстановлению фасад и крыши сгоревшего здания кинотеатра "Победа", построенного в 1936 году и представляющего архитектурную ценность, начались 21 июля 2016 года в столице Кабардино-Балкарии.

В Нальчике местные активисты сняли и показали фильм о разрушающемся кинотеатре "Победа" на Кабардинской, сообщила сегодня "Кабардино-Балкарская правда".

Кинопоказ фильма изначально запланирован не был, в день его показа, 20 июля, в кинотеатре прошла лекция руководителя "Архитектурного бюро Маликова", главного архитектора Центра экономики городов Тверской области Никиты Маликова, который на примере своего опыта рассказал о том, как вдохнуть жизнь в старые архитектурные объекты, сообщила директор института развития города "Платформа" Оксана Шухостанова.

Однако автор фильма Тамерлан Васильев, увидев объявление о выступлении архитектора, связался с "Платформой" и предложил совместить совпадающие по смыслу лекцию и фильм. Несмотря на то, что о показе было объявлено всего за день до события, было много желающих его посетить и части зрителей его пришлось смотреть стоя. Аудитория фильма была очень разная - люди искусства, молодёжь и представители старшего поколения, которым довелось увидеть "Победу" в годы её расцвета, а кому-то даже поработать в кинотеатре, сообщило издание.

Документальный фильм получился одновременно информативным, ностальгическим и визионерским, в нем о "Победе" рассказали те, кто в нем работал. Историческую справку в нем привел краевед, писатель и издатель Виктор Котляров. В фильме удалось показать, как из обычного разрушающегося здания "Победа" постепенно становится для зрителя местом, с которым неразрывно связаны человеческие судьбы и история города, утверждает издание.

"Идея снять этот фильм пришла ко мне во время пандемии. Мне кажется, в этот период многие задумались над тем, чем хочется заняться, потому что возникла пауза. Ввиду того, что кино меня интересует давно, а кинотеатр "Победа" - объект в какой-то степени загадочный, захотелось разгадать эту загадку. Работу команда фильма провела колоссальную - открытых источников информации о "Победе" не так уж много. Что-то удалось найти в архивах: кадры хроники, например, предоставил Фонд культуры имени Владимира Ворокова. Поддержали проект Архивная служба КБР, "Платформа", группы в социальных сетях, посвящённые истории города, и множество людей, для которых эта тема оказалась важна и интересна", - рассказал Тамерлан Васильев.

"Так получилось, что сначала это был один фильм, мы делали его в течение года. Посмотрели черновой вариант и поняли, что это не то. Было принято решение его переделать. Так мы нашли эту форму с проекциями фотографий и архивных кадров на стенах и поняли, что это интересный ход. Но всего этого не было бы, если бы меня не поддержали мои друзья и наши старшие. В этой работе мне очень повезло, я благодарен, что люди мне доверились", - заявил режиссер.

В интернете фильм появится осенью, к началу сентября в картину будут внесены финальные доработки, сообщило издание.

"Автор фильма - Тамерлан Васильев, он интересуется историей кино, интересуется нашей местной культурой, историей нашего города, поэтому ему стало интересно снять фильм про историю кинотеатра улицы Кабардинской, про его нынешнее положение. В Фильме высказываются разные точки зрения. Кинотеатра как кинотеатра не существует. То, что сейчас внутри этого помещения мы показываем это, скорее, ближе к перформансу... Мы слышали много разных версий, что его собираются то ли ремонтировать, восстанавливать, то ли разрушать. Я не знаю что в голове у людей, что несут ответственность за наследие нашего города", - заявил в ролике о показе фильма, опубликованном 21 июля в Telegram-канале "Mash Gor", композитор фильма Астемир Маршенкулов. В ролике видно, как на показ фильма в здание разрушающегося кинотеатра пришло несколько десятков людей.

После того, как кинотеатр открыли в 1936 году, он стал культурным центром Нальчика и излюбленным местом жителей и продолжал работать до 2007 года. Тогда власти обещали провести реконструкцию, но прошло 15 лет, а здание продолжает ветшать и разрушаться. Тогда активисты решили действовать? Тамерлан Васильев, автор идеи и режиссёр фильма, и Астемир Маршенкулов, композитор, сняли кино о "Победе" и показали его в здании кинотеатра, почти что под открытым небом, говорится в сообщении.

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