07 июня 2022, 19:22
Группа участников спецоперации на Украине вернулась в Кабардино-Балкарию
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Группа росгвардейцев вернулась в Кабардино-Балкарию, после отдыха они вновь будут отправлены на Украину, сообщил сегодня глава республики.
Как писал "Кавказский узел", уроженцы Кабардино-Балкарии, которые принимали участие в военной операции на Украине с ее начала, вернулись в республику, сообщил 28 апреля глава республики.
В Кабардино-Балкарию вернулись военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии России, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"Более ста пятидесяти военнослужащих части и в настоящее время продолжают выполнение поставленных задач. Прибывшие сегодня бойцы после отдыха заменят своих боевых товарищей", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.
"Кавказский узел" также писал, что 25 мая Нальчикский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Бывшие сотрудники Росгвардии намерены обжаловать решение суда. Они заявили, что не нарушили условия контракта, так как командование не отдавало приказа продолжать боевые действия. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил адвокат Андрей Сабинин.
С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 20 уроженцев Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"