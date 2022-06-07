Группа участников спецоперации на Украине вернулась в Кабардино-Балкарию

07 июня 2022, 19:22

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Группа росгвардейцев вернулась в Кабардино-Балкарию, после отдыха они вновь будут отправлены на Украину, сообщил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Кабардино-Балкарии, которые принимали участие в военной операции на Украине с ее начала, вернулись в республику, сообщил 28 апреля глава республики.

В Кабардино-Балкарию вернулись военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии России, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Более ста пятидесяти военнослужащих части и в настоящее время продолжают выполнение поставленных задач. Прибывшие сегодня бойцы после отдыха заменят своих боевых товарищей", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 25 мая Нальчикский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Бывшие сотрудники Росгвардии намерены обжаловать решение суда. Они заявили, что не нарушили условия контракта, так как командование не отдавало приказа продолжать боевые действия. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил адвокат Андрей Сабинин.