Участники военной операции на Украине вернулись в Кабардино-Балкарию

28 апреля 2022, 15:09

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Уроженцы Кабардино-Балкарии, которые принимали участие в военной операции на Украине с ее начала, вернулись в республику, сообщил сегодня глава республики. Официально подтверждена гибель восьми уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии и глава Кабардино-Балкарии передали ордена Мужества семьям шести погибших в ходе специальной военной операции уроженцев республики. В марте глава республики Казбек Коков пообещал выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а раненым - по 300 тысяч.

Участники специальной военной операции на Украине вернулись в Кабардино-Балкарию, сообщил сегодня глава республики Казбек Коков. "Вернулись наши бойцы, сотрудники подразделений, располагающихся на территории Кабардино-Балкарской Республики", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Кокова, они принимали участие в военной операции с самого начала.

Глава республики не уточнил, сколько уроженцев республики находились на Украине и сколько из них вернулись домой, а также сколько уроженцев Кабардино-Балкарии остались на Украине. Также к 14.50 мск 28 апреля он не сообщал об отправке новой группы военнослужащих на Украину.

Коков опубликовал фотографии с церемонии встречи уроженцев республики, на них видны не менее 50 человек в форме, которые стоят строем. На церемонии присутствовали и родные бойцов, следует из фотоснимков.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее восьми уроженцев Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших в ходе спецоперации на Украине, гибель которых подтверждена официально.

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