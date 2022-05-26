Бойцы Росгвардии. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

26 мая 2022, 02:29

Бывшие росгвардейцы из Кабардино-Балкарии не согласились с решением суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уволенные после выхода из зоны спецоперации на Украине сотрудники Росгвардии заявили, что обжалуют решение суда, который отказал им в восстановлении на службе. 

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Нальчикский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине.

Иск с требованием признать незаконным увольнение с военной службы 115 сотрудников Росгвардии поступил в Нальчикский гарнизонный военный суд 11 мая . Сотрудники Росгвардии заявили, что не нарушили условия контракта, так как командование не отдавало приказа продолжать боевые действия. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил адвокат Андрей Сабинин. 

Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты - об истребовании ряда документов, о вызове в суд свидетелей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла"  адвокат Андрей Сабинин.

«На заседании были рассмотрены два мнения – мнение истцов и мнение ответчиков. Никаких иных доказательств, которые могли бы каким-то иным образом подтвердить правоту истцов, или ответчиков  в судебном заседании фактически не было – ни документов, ни показаний свидетелей», сказал он.

Решение суда еще не получено, отметил Сабинин. Адвокат сказал, что ему так и не удалось выяснить, какие сведения из дела были отнесены  к «охраняемой законом тайне». "Я поставил этот вопрос, а мне порекомендовали читать законы. Поэтому говорить можно будет только о том, что попадет в итоговое решение, так как, по словам судьи,  оно не будет с грифом «секретно»", - пояснил он.

Адвокат рассказал, что в зале суда были допрошены почти все 115 человек, подавшие исковое заявление. "Все они дали одинаковые по сути показания - от участия в специальной военной операции не отказывались. 28 февраля командованием части личному составу было дано право выбора - продолжить участие  в специальной военной операции или убыть в пункт временной дислокации. Они выбрали второе", - сказал он.

Бывшие росгвардейцы сказали корреспонденту "Кавказского узла", что будут обжаловать решение суда.

Ранее один из истцов на условиях анонимности пояснил, что они обратились в суд не из-за зарплаты, пенсий и других потерянных льгот. "Нас уволили незаконно, а еще и обвинили в трусости и дезертирстве. Мы хотим восстановиться, а потом уже уволиться по нормальной статье, а не по такой, которую нам пришили", – сказал он.

На заседании были исследованы приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составленные в отношении них протоколы о грубых дисциплинарных проступках и иные другие документы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда. Кроме того, в качестве свидетелей были допрошены должностные лица Росгвардии, сказал он. 

Суд установил, что "истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения командования части признаны правомерными", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 6 мая во Владикавказском гарнизонном военном суде состоялось предварительное заседание по иску 25 уволенных бойцов Росгвардии, которые также сочли увольнение незаконным. Прокурор ходатайствовал о том, что процесс проходил в закрытом режиме с целью неразглашения гостайны и личных данных истцов. Адвокат и заявители возражали, но судья решил закрыть процесс.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили их. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца. 1 апреля Прикубанский райсуд Краснодарапо просьбе представителя Росгвардии передал в краевой суд дело трех бойцов, оспоривших увольнение за отказ ехать на Украину. Адвокат росгвардейцев счел неубедительными доводы ведомства о том, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну. 18 апреля адвокат обжаловал решение передать дело в краевой суд.

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Примечание:

"Девять кубанских росгвардейцев согласились с увольнением за отказ ехать на Украину", "Чеченские силовики во время церемонии награждения не назвали имена убитых на Украине", "Адвокат сообщил подробности увольнения росгвардейцев в Нальчике".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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