Махачкалинцы поддержали одиночные пикеты в защиту Гаджиева

07 июня 2022, 01:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пикетами в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева активно интересовались прохожие, они расспрашивали о его судьбе, сообщил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 6 июня коллеги Гаджиева вышли на одиночные пикеты в Махачкале с требованиями прекратить преследование журналиста и обеспечить свободу журналистики. Силовики потребовали от пикетчиков дать в отделе полиции письменные объяснения о целях пикетов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Дагестанские журналисты сегодня провели два одиночных пикета на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Первый одиночный пикет провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. На акции он потребовал освобождения Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Магомед Магомедов.

Он также рассказал, что второй одиночный пикет провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. "По окончанию пикета к нам подошёл сотрудник полиции, который заявил, что в отдел поступила информация, что, по их данным, одиночные пикеты были на самом деле массовыми, и нам, следовательно, нужно всем проехать в отдел, написать объяснительные", - сказал Магомедов.

По словам журналиста, они пошли в отдел полиции и дали объяснения. "В своем объяснении я попросил у сотрудников полиции обнаружить лицо, сообщившее им недостоверную информацию о том, что наши одиночные пикеты носили массовый характер", - рассказал Магомедов.

Людей, проходящих мимо пикетчиков и интересовавшихся плакатами, было много, сказал он. "Кто-то спрашивал, что с ним (Гаджиевым) произошло. Кто-то уже знал о нем и выражал поддержку", - отметил Магомедов.

Водители проезжавших мимо автомобилей также активно реагировали на одиночные пикеты, рассказал журналист.

Ходатайство о проведении комплексной экспертизы всех статей Гаджиева, упомянутых в обвинительном заключении, пока судом не рассмотрено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Он рассказал, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Гаджиева продолжается допрос свидетелей защиты. Шабанов предположил, что его ходатайство о проведении комплексной экспертизы текстов журналиста будет рассмотрено на ближайшем судебном заседании, которое состоится 9 июня.

На предыдущих судебных заседаниях защита заявила ходатайство о проведении комплексной экспертизы всех текстов Гаджиева, которые упоминаются следствием в качестве обвинения в совершении преступления, сообщил 26 мая корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Родственник Абдулмумина Гаджиева сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что посылки от родных Гаджиев получает. У журналиста нет проблем с получением посылок в официальном магазине ФСИН, сказал он.

Свидетель отверг участие Гаджиева в деятельности Исраила Ахмеднабиева

Свидетель защиты Сааду Ахмеднабиев, брат проповедника Исраила Ахмеднабиева, в суде 2 июня рассказал, что решение о строительстве школы хафизов в селе Новосаситли было принято на общем сходе сельчан, сообщается сегодня на сайте Telegra.ph, который ведет команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"*.

По словам свидетеля, после окончания строительства Исраил стал директором, а сам он работал воспитателем. В школе ученики читали и заучивали наизусть Коран, также там преподавались светские предметы.

Сааду Ахмеднабиев сообщил, что его брат открыто говорил, что идеи запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство" чужды мусульманам. Свидетель рассказал, что Исраил Ахмеднабиев публично критиковал боевиков, из-за чего также получал угрозы.

Благотворительный фонд "Ансар" помогал сиротам, сказал он. После отъезда в Стамбул в 2014 году Исраил открыл там русскоязычную школу, где изучали как светские предметы, так и чтение Корана. При этом там строго запрещалось обсуждать ИГ**.

По словам свидетеля, Абдулмумин Гаджиев не участвовал в деятельности Исраила, а о Тамбиеве он узнал только после возбуждения уголовного дела, сказал Сааду Ахмеднабиев.

Свидетель Руслан Тангеря рассказал, что Тамбиев - интеллигентный айтишник, всегда отрицательно высказывался о терроризме и экстремизме, они вместе участвовали в акции против терроризма. Он сказал, что в публикациях Гаджиева не заметил ничего экстремистского и направленного против светского образа жизни, а о противоправной деятельности Ахмеднабиева и подсудимых свидетелю ничего не известно.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** организация признана террористической и запрещена в России судом.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.