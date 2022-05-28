Родные обвиняемых по делу Гаджиева пожаловались на арест имущества

28 мая 2022, 01:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Часть имущества родственников журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева до сих пор находится под арестом, так как следствие считает, что оно приобретено на полученные преступным путем средства. Земельные участки и дома родителей Абдулмумина Гаджиева и дяди Кемала Тамбиева были приобретены задолго до уголовного дела, сообщили родные.

Как писал "Кавказский узел", журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. На заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева свидетели рассказали о школе хафизов, которая строилась на средства благотворительного фонда "Ансар", лекциях Исраила Ахмеднабиева в махачкалинской мечети и нюансах работы газеты "Черновик". Защита Гаджиева заявила ходатайство о проведении комплексной экспертизы статей журналиста. 13 мая в суде свидетели рассказали о школе хафизов, которая строилась на средства благотворительного фонда "Ансар", лекциях Исраила Ахмеднабиева в махачкалинской мечети и нюансах работы газеты "Черновик". Защита Гаджиева заявила ходатайство о проведении комплексной экспертизы статей журналиста.

По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

Судебное заседание по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова состоялось 26 мая в Южном окружном военном суде. На заседании был продолжен допрос свидетелей защиты, передал корреспондент "Кавказского узла".

Первый свидетель рассказал, что из трех подсудимых знаком лишь с Абубакаром Ризвановым. Абубакар Ризванов попросил свидетеля пояснить, при каких обстоятельствах он познакомился с ним. Свидетель сказал, что познакомился с подсудимым в 2016 году, когда находился в СИЗО в одной с ним камере. Свидетель рассказал, что сам является бывшим сотрудником полиции и с ним в одной камере содержались бывшие сотрудники полиции и бывшие военнослужащие. Он отметил, что негативного отношения как со стороны Ризванова к арестованным, так и со стороны обитателей камеры к Ризванову он не заметил.

Вторым свидетелем защиты стал работник сельской мечети. Адвокат спросил его, часто ли Ризванов посещал мечеть. Свидетель сказал, что Ризванов приходил в мечеть, когда находился в селе.

Работник мечети сказал, что придерживается традиционного ислама. Отношение Ризванова к традиционному исламу было нормальным, сказал он.

На вопрос защиты о том, высказывался ли Ризванов против правоохранительных органов или представителей власти, свидетель ответил отрицательно.

Он также рассказал, что отец Ризванова является последователем традиционного ислама, а также последователем суфизма. Работник мечети сказал, что не слышал о поддержке Абубакаром Ризвановым либо его отцом экстремистских или террористических организаций.

Он также отрицательно ответил на вопрос адвоката о том, собирал ли Ризванов средства на благотворительность среди сельчан.

Затем был опрошен имам сельской мечети в родном селении Ризванова Верхнее Инхело. Имам пояснил, что является последователем традиционного ислама и последователем суфизма. Он сказал, что с Ризвановым не обсуждал его отношения к суфизму не слышал никаких оценок по этому поводу от односельчан.

Ризванов был обычным прихожанином сельской мечети, «как и все», сказал имам. Свидетель ответил отрицательно на вопрос о том, допускали ли подсудимый негативные высказывания в отношении сотрудников полиции.

Отец Ризванова является сторонником традиционного ислама и последователем суфизма, сказал имам. Он отметил, что он никогда не слышал, чтобы Ризванов высказывался в поддержку каких-либо экстремистских, террористических организаций. На вопрос, кто именно построил сельский дом, в котором задержали Ризванова, имам мечети высказал предположение о том, что этот дом построил либо отец Абубакара Ризванова, либо его дед.

Защита добивается исследования текстов Гаджиева

На предыдущих судебных заседаниях защита заявила ходатайство о проведении комплексной экспертизы всех текстов Гаджиева, которые упоминаются следствием в качестве обвинения в совершении преступления, напомнил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Экспертиза будет проведена с привлечением ряда экспертов, которые могут провести более широкое исследование текстов Гаджиева и дать более комплексную оценку, пояснил он.

Каких-либо противоречий между позициями защитников нет, рассказал адвокат. До сих пор ни один из свидетелей не дал таких показаний, которые бы уличали обвиняемых в совершении преступления, отметил Шабанов. «Ни по отдельности, ни в совокупности ничего из свидетельских показаний не доказывает их вину», - сказал адвокат.

Шабанов исключил взаимосвязь обвинения Тамбиева, Ризванова и Гаджиева. Даже если преступление совершено несколькими людьми, решения в отношении них могут быть разные, рассказал он. «А у них [у Гаджиева, Ризванова и Тамбиева] совсем разные деяния и общего сговора между ними никакого нет», - отметил адвокат. Он пояснил, что их объединяет только персона Исраила Ахмеднабиева, который фигурирует в уголовном деле.

Имущество родственников обвиняемых, ранее арестованное следствием, до сих пор находится в этом же статусе, сказал Шабанов. Следствие мотивирует арест тем, что имущество куплено в результате преступных действий, пояснил он.

Часть имущества родственников Гаджиева, Ризванова и Тамбиева до сих пор находится под арестом, так как следствие считает, что имущество приобретено на преступные средства, подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» супруга Кемала Тамбиева Лаура Курджиева.

Так, до сих пор под арестом находится частный дом и участок родного дяди Кемала Тамбиева, также следствие наложило арест на автомобиль, который был давно продан, сказала она.

Частный дом и земельный участок были куплены родным дядей Кемала Тамбиева задолго до совершеннолетия Тамбиева, рассказала Курджиева.

Следствие также наложило арест на имущество родителей журналиста «Черновика» Абдулумина Гаджиева. В частности, под арестом находятся на два участка и недостроенный дом, который начали возводить в начале 1990 года, когда Гаджиеву было менее 10 лет, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать Абдулмумина Гаджиева. Оба участка земли были получены в 1990 году, их выдали ей и ее супругу, отцу журналиста Гаджиева, как членам кооператива, а документ права собственности на свой участок мать Абдулмумина Гаджиева получила 30 мая 2001 года. Но в уголовном деле журналиста упоминается, что земельный ей выделен не в 2001 году, а в 2018 году, утверждает мать журналиста.

Отец журналиста рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что технический паспорт на дом и на земельный участок он получил 6 апреля 2010 года, тогда как в уголовном деле указывается, что право собственности зарегистрировано 22 мая 2014 года.

В Ростовском СИЗО, где содержатся Гаджиев, Ризванов и Тамбиев, до сих пор действует запрет на свидание с родственниками, дата снятия ограничений неизвестна, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лаура Курджиева.

"Изначально мотивировали противоковидными ограничениями, а сейчас непонятно из-за чего [не допускаются свидания]", - рассказала она. По словам Курджиевой, свиданий нет у всех, кто содержится в этом СИЗО. Ей сказали, что запрет на свидания будет действовать до особого распоряжения начальника СИЗО.

Проблем с получением посылок у Абдулмумина Гаджиева нет, сообщила супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева.

"Кавказский узел" также писал, что коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 23 мая дагестанские журналисты провели два одиночных пикета в Махачкале с требованием прекратить уголовное преследование Гаджиева и освободить политзаключенных. Прохожие спрашивали о деле Гаджиева, рассказал Магомедов. Махачкалинцы активнее интересуются делом журналиста, чем раньше.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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