Одиночный пикет в поддержку Гаджиева. Махачкала, 23 мая 2022 года. Скриншот https://t.me/chernovik/30983

24 мая 2022, 02:06

Махачкалинцы поддержали пикеты в защиту Гаджиева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестанские журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, которые провели одиночные пикеты с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и политзаключенных, оценили реакцию махачкалинцев на акции. Прохожие спрашивали о деле Гаджиева, рассказал Магомедов. Махачкалинцы активнее интересуются делом журналиста, чем раньше, отметил Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 23 мая дагестанские журналисты провели два одиночных пикета в Махачкале с требованием прекратить уголовное преследование Гаджиева и освободить политзаключенных.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов провел одиночную акцию на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова в Махачкале. Он потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование.

Корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов рассказал, что реакция на его пикет со стороны прохожих и водителей проезжающих мимо пикета автомобилей была умеренной. "Иногда спрашивали о деле, просто говорили, что поддерживают", - рассказал он.

По его словам, реакция на одиночный пикет со стороны силовиков была "спокойной, а где-то даже благожелательной" и препятствий проведению пикета с их стороны не было.

После одиночной акции Магомедова на то же место на пикет вышел дагестанский журналист Идрис Юсупов, который потребовал "свободы для политических заключённых".

Юсупов, напротив, отметил активную реакцию жителей Махачкалы на пикет по сравнению с прошлым одиночными акциями. "Люди проезжали, сигналили, подходили и спрашивали [об уголовном деле] Гаджиева", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 13 мая на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева свидетели рассказали о школе хафизов, которая строилась на средства благотворительного фонда "Ансар", лекциях Исраила Ахмеднабиева в махачкалинской мечети и нюансах работы газеты "Черновик". Защита Гаджиева заявила ходатайство о проведении комплексной экспертизы его статей, чтобы всесторонне исследовать тексты, посредством написания которых, согласно версии следствия, журналист и совершил преступление. Суд отложил рассмотрение ходатайства.

Защитник Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что заявленное им в ходе судебного заседания ходатайство о проведении комплексной экспертизы статей Гаджиева не рассмотрено. Он предположил, что оно может быть рассмотрено в ближайших судебных заседаниях.

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Примечание:

"Свидетель по делу Гаджиева в суде отказался от показаний", "Коллеги Гаджиева констатировали интерес махачкалинцев к акциям в его поддержку", "Абдулмумин Гаджиев раскрыл подробности жизни в СИЗО".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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