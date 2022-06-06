Полиция потребовала объяснений от коллег Гаджиева за пикеты

06 июня 2022, 19:57

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Коллеги дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева вышли сегодня на одиночные пикеты в Махачкале с требованиями прекратить преследование журналиста и обеспечить свободу журналистики. Силовики потребовали от пикетчиков дать в отделе полиции письменные объяснения о целях пикетов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. 23 мая дагестанские журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов провели два одиночных пикета в Махачкале с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и политзаключенных. Махачкалинцы интересуются делом журналиста активнее, чем раньше, отметил Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Два одиночных пикета с требованием освободить журналиста Абдулмумина Гаджиева и обеспечить свободу журналистике прошли сегодня в Махачкале на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева. После завершения акций сотрудники полиции пригласили пикетчиков, а также одного из присутствовавших поблизости, "на беседу в Советское РОВД Махачкалы". Необходимость этого сотрудники полиции обосновали тем, что "есть подозрение, что одиночные пикеты проводились не в одиночку, а что это был митинг, массовое мероприятие", сообщил сегодня Telegram-канал издания "Черновик".

С пикетчиков взяли объяснения. "Наше приглашение в отдел завершилось обычной встречей с участковым и написанием очередного объяснения. О том, почему мы выходим на одиночные пикеты", - говорится в другом сообщении в Telegram-канале издания.

Как следует из фотографий с акции протеста, одиночные пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" журналист Магомед Магомедов и главред издания Магди Камалов.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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