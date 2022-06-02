Аналитики исключили влияние поставок топлива Киеву на азербайджано-российские отношения

02 июня 2022, 10:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанская госнефтекомпания оказывает гуманитарную помощь Украине, безвозмездно поставляя топливо, но на отношения Баку с Москвой это не влияет, так как власти Азербайджана опасаются снижения объемов торговли с Россией и вынуждены проводить согласованную политику, указали азербайджанские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский информировал, что "дочка" госнефтекомпании Азербайджана SOCAR – SOCAR Energy Ukraine окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы на Украине.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не может пойти на большее, чем помощь Украине в виде бесплатного топлива для машин скорой помощи и спасателей. Эти возможности в том числе ограничены динамичным товарооборотом между Азербайджаном и Россией. Отказаться от экспорта товаров в Россию означает обанкротить десятки тысяч азербайджанских фермеров и еще больше связанных с ними людей и компаний. Пойти на это Алиев не может, написал 31 мая блогер "Кавказского узла" в своем блоге "Ветер с Апшерона". Также его мнению Азербайджан не может ссориться с Россией из-за Украины поскольку Россия остается самым эффективным регулятором по вопросу карабахского конфликта.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR регулярно оказывает помощь Украине, в том числе и в рамках социальной программы компании. Эта помощь оказывалась и до начала спецоперации российских войск, отметил завотделом экономики информагентства "Turan" Хафиз Бабалы.

"SOCAR – государственная компания, поэтому она не может принимать решения без ведома правительства Азербайджана. При этом в украинской дочерней компании есть соучредители из числа местных бизнесменов, которые также принимают участие в принятии решений. У "SOCAR- Украина" имеется собственный бюджет, в рамках которого компания решает местные задачи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

1 июня азербайджанские экономисты отметили, что поставки зерна в Азербайджан сократились на фоне спецоперации России на Украине, но сельхозпредприятиям дали "зеленый свет" на поставки в Россию. Товарооборот Азербайджана с Россией вырос, а с Украиной резко сократился.

Руководство SOCAR не примет решения в ущерб азербайджано-российским отношениям. Российская сторона в курсе оказания компанией гуманитарной помощи Украине и не выступает против социальных программ азербайджанской компании на Украине, считает аналитик.

Руководитель Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан усомнился в том, что гуманитарная помощь SOCAR Украине могла бы вызвать напряжение между Москвой и Баку. "В апреле-мае через Азербайджан провезено и прокачено 1,3 млн тонн российской нефти, что указывает на нормальные экономические отношения между SOCAR и Россией, несмотря на гумпомощь азербайджанской компании Украине", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также он усомнился в возможности передачи SOCAR топлива прочим украинским ведомствам, помимо скорой помощи и автомобилям противопожарной охраны.

Пресс-служба азербайджанской госкомпании SOCAR не предоставила комментарий. Ответы на вопросы корреспондента "Кавказского узла" не были получены, несмотря на отправленное пресс-службе письмо и два телефонных разговора с сотрудниками пресс-службы, которые, при этом, давали обещание ответить на вопросы.

Азербайджан регулярно оказывает гуманитарную помощь Украине. В частности 21 апреля азербайджанская сторона направила украинской стороне продукты и лекарства на сумму около 2 млн долларов. Ранее, 12 марта, правительство Азербайджана направило Украине продукты и лекарства на 5,5 млн евро.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по результатам разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым всем заправкам SOCAR на Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и службы ЧС. 11 апреля украинская "дочка" SOCAR на своей странице в соцсети отчиталась, что предоставила машинам скорой помощи и спасателям более 100 тонн топлива. После 11 апреля данных о бесплатных поставках топлива в Украину нет.

Расход топлива для тяжелых карет медицинской скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter составляет 15,2 литров на 100 км, а машин противопожарной охраны – 35 литров на 100 км, следует из информации, опубликованной на сайте Drom.ru.

В 2021 году в Киеве работал 641 спецавтомобиль скорой помощи. За 9 месяцев 2021 года водители "Киевмедспецтранса" совершили более 400 тыс. выездов по медицинским вызовам, сообщил 28 октября 2021 года Autoconsulting.ua.

(Дополнение "Кавказского узла" от 12:25 мск 02.06.22: По данным сайта Автосервис-воронеж.рф вес 1 литра бензина марки АИ-92 равен 740 граммам. Таким образом, 100 тоннам соответствует 135,1 тысячи литров бензина марки АИ-92. Исходя из этих данных, 135,1 тысячи литров бензина АИ-92 хватит для машин скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter на 8,9 тысячи километров, а для машин службы ЧС Украины – на 3,9 тысячи километров).

Напомним, Азербайджан не участвует в санкционных акциях против Украины, азербайджанские власти не принимали участия в межгосударственных обсуждениях, посвященных этой теме. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о принципиальной поддержке территориальной целостности Украины. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией", – привело 29 апреля РБК слова Алиева. Он добавил, что принципы международного права нельзя искажать из-за "политического превосходства".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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