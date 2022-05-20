Активисты раскритиковали власти за отмену шествия в День памяти адыгов

20 мая 2022, 23:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отказ властей согласовать траурное шествие в память о жертвах Кавказской войны свидетельствует о стремлении уничтожить историческую памяти у адыгов, их национальную самоидентификацию, считает черкесский активист Адам Богус. Шествие проводилось много лет без каких-либо эксцессов, заявил президент ОО «ХаБзэ» Мартин Кочесоко, призвав главу Кабардино-Балкарии призвав главу Кабардино-Балкарии посодействовать памятной акции.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны, однако все остальные запланированные мероприятия состоятся. По мнению пользователей соцсети, этот запрет этот является вмешательством в традиции адыгов. В Карачаево-Черкесии были запланированы шествие, митинг, театрализованное представление. В Адыгее от шествия отказались, но оставили реквием и митинг. В Краснодарском крае отказались от проведения митинга, но решили провести шествие от памятника жертвам войны до Тюльпанового дерева и молебен.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны. 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией.

Президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков рассказал, что в этом году традиционное шествие пор улицам Нальчика решили не проводить из-за событий на Украине. Тем не менее в регионах, где проживают адыги, пройдут траурные мероприятия, сообщил он сегодня в сообществе goloskbr в Instagram*.

Президент ОО«ХаБзэ» Мартин Кочесоко призвал главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова "содействовать беспрепятственному проведению традиционного шествия по главной улице Нальчика". Шествие проводилось много лет, и "никаких негативных последствий" никогда не имело, отметил он. "Предполагаем, что запрет шествия в честь 21 мая - это инициатива вполне определенных и конкретных чиновников, которые стремятся выслужиться перед московским начальством и кураторами из спецслужб [...] Мы считаем, что подобное поведение безответственно и враждебно по отношению к народу", - приводится сегодня его заявлении в Telegram-канале _Habze__.

В своё время именно общественная организация "Адыге-Хасэ" инициировала то, чтобы 25 апреля и 21 мая стали отмечаться в Адыгее и в других местах, где проживают адыги, напомнил черкесский активист Адам Богус. «Первый - праздник черкесского флага, второй - день поминовения жертв Кавказской войны. Оба эти дня отражают чаяния, переживания, историческую память адыгского народа», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Теперь власти препятствуют тому, чтобы эти дни отмечали, а "Адыге-Хасэ" выступает заодно с ними, считает активист. «В отказе отмечать эти дни можно усмотреть целенаправленную, методично продуманную политику на уничтожение исторической памяти у адыгов, на устранение факторов национальной самоидентификации адыгского народа», - подчеркнул Богус.

Люди сейчас предпочитают не рисковать и не готовы инициировать альтернативные мероприятия, отметил он.

Нет оснований связывать черкесский вопрос, репатриацию и обстоятельства, связанные с беженцами с Украины, считает он. «Черкесскому вопросу уже более 150 лет. Однако и раньше, когда я сам занимался общественной деятельностью, в органах власти трех республик, где адыгские народы одна из титульных наций (Карачаево-Черкесии, Адыгее, Кабардино-Балкарии), я не замечал, чтобы поднимали черкесский вопрос официально и уделяли ему место. Более того, в Адыгее в планах властей, в том числе комитета по межнациональным отношениям, никогда не было чего-то, связанного с репатриацией черкесов, так как, в частности, нет предметного финансирования. Это мне официально ответили», - пояснил Богус.

Хотя зарубежные адыги попадали под понятие «соотечественники за рубежом», политических и правовых условий для возвращения черкесов оттуда на историческую родину практически не было создано, отметил он. «Но в Адыгею приезжают другие мигранты, образуется перекос населения не в пользу адыгов. Это, в свою очередь, используется для политических спекуляций. Мол, раз адыгов мало, то и не очень надо учитывать их мнение», - считает Богус.

Глава "Адыге Хасэ" Адыгеи Рамазан Тлемешок заявил, что комиссии по возвращению соотечественников из-за рубежа существуют, и он является членом одной из таких комиссий. «Мы работаем над возвращением соотечественников. Но у нас закон не написан отдельно для адыгов или для русских. Под понятие соотечественник подпадают те, кто считает себя россиянами по происхождению», - пояснил глава организации.

Тлемешок скептически оценил возможность интеграции зарубежных черкесов. «Некоторые говорят, что мигранту достаточно знать адыгский язык, чтобы быть соотечественником и иметь право обосноваться здесь. Но 99% приезжающих черкесов, к примеру, из Турции, не знают ни адыгского, ни русского языка. Порой они быстрее русский выучивают», - отметил он.

Квота для студентов не сократилась, но она в Адыгее не была в полной мере использована в последние три-четыре года, сказал Тлемешок. «Например, для учебы студентов из Турции есть 20 мест, а максимум заполняются 10-12. Представители диаспоры инертны в этом отношении. Конечно, и экономические условия тоже отпугивают», - считает Тлемешок.

Адыги (или черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание – адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Напомним, в Кабардино-Балкарии ежегодно проходят мероприятия по случаю годовщины завершения Кавказской войны. Так, 20 мая 2021 года в Нальчике у памятника "Древо жизни", посвященного адыгам – жертвам Кавказской войны, активисты зажгли 101 свечу, по одной свече на каждый год войны. У памятника тогда собралось около ста человек. На следующий день в Нальчике состоялось шествие, посвященное 157-й годовщине окончания Кавказской войны. В 2020 году траурное шествие по случаю годовщины завершения Кавказской войны не проводилось в связи с пандемией. Тогда черкесские активисты ко Дню памяти жертв Кавказской войны подготовили и выложили в соцсети тематические видеоролики, призвав жителей Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа вспомнить жертв войны дома.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.