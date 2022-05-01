Курортный сезон открыт в Краснодарском крае на фоне отмены антиковидных ограничений

01 мая 2022, 11:21

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Летний туристический сезон начался сегодня на курортах Кубани одновременно с отменой большинства ограничений, действовавших более двух лет из-за пандемии.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля администрация Краснодарского края пообещала открыть 1 мая курортный сезон, несмотря на действие в Ейском и Щербиновском районах "желтого" уровня террористической опасности.

С 11 апреля в Ейском и Щербиновском районах Кубани действовал "желтый" уровень террористической опасности. В этих районах была усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта и энергетики, спасатели работали в режиме повышенной готовности. 26 апреля повышенные меры безопасности в этих районах были отменены.

Летний курортный сезон открылся сегодня в Краснодарском крае. По данным властей, в крае будет работать 100 пляжных территорий, 30 из которых – в Анапе, 23 – в Геленджике, 23 – в Сочи, 11 – в Туапсинском районе, семь в Новороссийске и шесть в Темрюкском районе, сообщает РИА Новости.

Сегодня в крае также перестал действовать введенный более двух лет назад из-за пандемии режим повышенной готовности, уточняет агентство.

30 апреля возобновились рейсы туристического поезда «Сочи» по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, сообщила в тот же день мэрия Сочи. "В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш", - говорится в публикации на сайте администрации города.

Согласно сообщению, из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 5:30 мск и прибывать в Гагру в 11:35 мск. "Отправление в обратный путь из Гагры – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18:50, прибытие в Туапсе – на следующие сутки в 00:35. Также совершить поездку можно по укороченному маршруту – между Гагрой и Сочи: по понедельникам отправляясь из Гагры в 18:50, а по средам – из Сочи в 8:05", - сообщила администрация города-курорта, отметив, что в 2021 году этот поезд перевез около 43 тысяч пассажиров.

Приехать на курорты Кубани можно поездом, автобусом, на личном автомобиле или самолетом через аэропорт Сочи. В эти майские праздники Кубань, как и в 2021 году, планирует принять около 600 тысяч гостей, сообщила ранее администрация края. "На этот период уже забронировали более 50% номерного фонда", – уточнили власти.

Напомним, 27 апреля губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что 1 мая в крае будут отменены ограничения на проведение массовых мероприятий, а также ограничения по заполняемости помещений и на работу заведений общепита. При этом продолжит действовать масочный режим. "Ограничительные меры действовали в крае два года, что не давало возможности провести наши праздничные мероприятия в привычном формате", - добавил глава региона.

2 марта в связи с началом военной спецоперации на Украине была приостановлена работа аэропортов в южных городах России - Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Элисте. Ограничения неоднократно продлевались, в последний раз – до 7 мая.

23 апреля РЖД анонсировала дополнительные поезда на курорты Кубани и Ставрополья. В направлении Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа планируется запустить 85 пар сезонных летних поездов из разных регионов России. В частности, в Анапу пассажиров будет доставлять 37 пар поездов, в Адлер - 31, в Новороссийск - 13, в Кисловодск и Ейск – по две, сообщила компания.

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