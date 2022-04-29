Самолет в небе. Фото Dominic Wunderlich с сайта Pixabay

29 апреля 2022, 09:30

Ограничения на полеты в городах юга России продлены на неделю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на вылет и посадку самолетов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 7 мая, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине, после чего 2 марта была приостановлена работа аэропортов на юге России - в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен. При этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались. последний раз – до 1 мая.

Росавиация продлила действие ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России до 7 мая 03.45 мск, сообщило ведомство. "Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Донуа, Симферополя и Элисты", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы Росавиации.

Перевозить пассажиров рекомендуется по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сказано в сообщении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт столицы Калмыкии прекратил работу из-за сильного тумана", "Аэропорт Сочи открыл два новых направления в Турцию", "Авиакомпания "Победа" возобновляет полеты между Нальчиком и Москвой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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