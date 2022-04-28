Власти Кубани анонсировали отмену ковидных ограничений с 1 мая

28 апреля 2022, 09:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

1 мая в Краснодарском крае будут отменены ограничения на проведение массовых мероприятий, а также ограничения по заполняемости помещений и на работу заведений общепита. При этом останется в силе масочный режим, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее власти Краснодарского края объявили о продлении до 30 мая режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса. 24 апреля власти Кубани анонсировали открытие курортного сезона 1 мая.

За сутки в Краснодарском крае от коронавируса скончались пять пациентов, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 10 841. За сутки выявлены 226 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 257 723, следует из информации, опубликованной 27 апреля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Решение об отмене режима повышенной в Краснодарском крае принято на фоне снижения числа заражений коронавирусом, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"На заседании оперативного штаба мы приняли решение об отмене режима повышенной готовности с 1 мая. Ограничительные меры действовали в крае два года, что не давало возможности провести наши праздничные мероприятия в привычном формате", – написал Кондратьев 27 апреля в своем Telegram.

Он добавил, что в текущем году эпидситуация позволяет 9 мая провести парад Победы в Новороссийске и торжественное прохождение войск в Краснодаре с участием зрителей. Также традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в очном режиме во всех городах и районах края.

На Кубани отменен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, ограничения по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов, а также ограничения по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания. Но вместе с этим масочный режим в крае пока сохраняется, уточнил губернатор.

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