Ростуризм сообщил о начале чартерной турпрограммы из Москвы в Дагестан

30 апреля 2022, 21:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первый туристический рейс, организованный при поддержке Федерального агентства по туризму, прибыл сегодня в Махачкалу. Благодаря тому, что половина стоимости фрахта самолета субсидируется из федерального бюджета, чартеры стали доступнее по цене для туриста, сообщил Ростуризм.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов 18 апреля поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов в регионе. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 млн рублей, сообщили в Минтуризма Дагестана.

В 2021 году Дагестан, по данным властей региона, впервые посетили более 1 млн туристов. При этом в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году – 840 тысяч туристов. В конце марта МЧС Дагестана сообщило, что в горном Чародинском районе республики начало работу новое поисково-спасательное подразделение, которое будет заниматься, в том числе оказанием помощи туристам, число которых в Дагестане постоянно растет.

В аэропорту Махачкалы сегодня приземлился первый туристический рейс из Москвы, реализованный при поддержке Федерального агентства по туризму и туроператора "Интурист", сообщило на своем сайте Минтуризма Дагестана.

Всего в этой чартерной программе запланировано девять рейсов, самолеты будут летать два раза в неделю по средам и субботам. Первый рейс совершила авиакомпания Red Wings, на борту находилось 100 человек, которым оказали торжественный прием и встретили национальными танцами и музыкой.

"Туристы чартерной программы познакомятся с богатой культурой народов, проживающих на территории республики, увидят уникальные природные и исторические локации. В туристических предложениях продуманы все удобства для наших гостей – перелет, трансфер, проживание в отеле и различные экскурсионные маршруты", - заявил встречавший рейс министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

Запуск чартерной программы будет способствовать увеличению туристического потока и связанности регионов, и поможет снизить нагрузку с регулярных авиарейсов в пик туристского сезона, считает министр.

Стоимость пакетного тура с прилетом в Махачкалу начинается от 14 500 рублей с человека при двухместном размещении, в стоимость путевки включены перелет, питание, проживание в гостинице и трансферы. Туристы в рамках программы смогут приобрести как короткие экскурсионные программы на четыре дня и три ночи, так и более продолжительные туры с возможностью выезда в соседние регионы, сообщила пресс-служба Минтуризма Дагестана.

Все места на первый рейс в Дагестан были проданы еще за две недели до вылета, сообщил сегодня со ссылкой на информацию Ростуризма "Интерфакс".

Чартерная программа стремится сформировать готовые "под ключ" туры, стоимость которых в полтора - два раза дешевле рынка. Половина стоимости фрахта самолета субсидируется из федерального бюджета, что делает эти чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Дагестан – это и древний Дербент, и знаменитый Сулакский каньон, и Каспий. Удобно, что поездку можно комбинировать с посещением других соседних республик и открывать для себя такой разный Кавказ, где есть и красивая природа, и древние города, и колорит национальных традиций, и вкусная национальная кухня", - сказала Догузова, слова которой приводятся на сайте Ростуризма.

Для создания современной туристической инфраструктуры в Дагестане формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный кластеры. Прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма, сообщило ранее ТАСС.

"Кавказский узел" также ранее писал о проблемах в сфере туризма в Дагестане. 13 мая 2021 года махачкалинцы после претензий туристки к состоянию общественных туалетов в республике заявили, что возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям региона заработок, но раскрыть туристический потенциал республики в полной мере не дают острые проблемы инфраструктуры. А после инцидента с падением девушек в июле 2021 года в обрыв в Сулакском каньоне пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей.

Местные жители при этом озвучивают претензии к туристам, в связи с этим власти в июле 2021 года подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и др.". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила дресс-кода.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.