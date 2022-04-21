Ограничено водоснабжение в Марьиных Колодцах и еще шести населенных пунктах Ставрополья

21 апреля 2022, 12:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водоснабжение в семи населенных пунктах Минераловодского городского округа приостановлено до результатов исследования контрольного отбора проб воды. При этом распространение инфекции в селе Марьины Колодцы остановилось, заболевшие идут на поправку, сообщил министр ЖКХ Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к утру 18 апреля 105 человек (74 ребенка и 31 взрослый) обратились к врачам в селе Марьины Колодцы с признаками вирусно-кишечной инфекции. Были госпитализированы 10 детей и один взрослый, сообщил и. о. главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко. К 20 апреля еще четыре ребенка и девять взрослых обратились к врачам в селе Марьины Колодцы, и общее число заболевших возросло до 118, двое детей были переведены в больницу Ставрополя.

Об отравлении жителей села Вячеслав Сергиенко сообщил 17 апреля. При этом он опроверг слухи о том, что люди отравились водопроводной водой. Тем не менее жителям Марьиных Колодцев и еще восьми населенных пунктов был организован подвоз питьевой воды. Проверяется также версия об отравлении школьными продуктами питания.

Результаты исследования проб воды, поступающей по водопроводу в Марьины Колодцы и другие населенные пункты Минераловодского городского округа, еще не получены, сообщил сегодня министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко. По его словам, сейчас проводится гиперхлорирование питьевой воды, промывка и дезинфекция водопроводных сетей и резервуаров.

"В связи с этим вынужденно ограничена подача водоснабжения в ряде населенных пунктов Минераловодского ГО (села Марьины Колодцы, Сухая Падина, Розовка, хутора Веселый, Апанасенко, Свободный Труд, Безивановка), которые получают воду из централизованной системы от очистных сооружений водоснабжения хутора Перевальный. Обеспечен подвоз питьевой воды шестью автоцистернами", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Марченко.

По данным министра, уже завершена промывка и дезинфицирование всех резервуаров чистой воды и сетей села Сухая Падина, хуторов Веселый, Старотарский и Безивановка. "По остальным населенным пунктам работа на сетях и объектах водоснабжения продолжается. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Сегодня запланирован контрольный отбор проб воды совместно с представителями Роспотребнадзора. После получения результатов будет принято решение о возобновлении водоснабжения в населенных пунктах", - проинформировал Марченко.

Он отметил, что распространение инфекции в Марьиных Колодцах остановилось. "Люди больше не заболевают, а заболевшие идут на поправку", - добавил министр.

Региональная прокуратура подключилась к проверке обстоятельств инцидента в Марьиных Колодцах. "Будет дана оценка деятельности всех должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. Работники ведомства проверят качество и соответствие выполненных в 2021 году работ по замене водовода в указанном населенном пункте. Кроме того, будет проверена деятельность должностных лиц контролирующих органов, которые давали оценку качеству питьевой воды при аналогичной ситуации, произошедшей в апреле 2021 года в с. Марьины Колодцы и в настоящее время", - сообщила прокуратура 20 апреля на своем сайте.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отопление людей), сказано в сообщении.

Напомним, весной 2021 года в этом же селе произошло массовое отравление водопроводной водой. Первые 67 жителей села Марьины Колодцы обратились к врачам с симптомами отравления 30 марта 2021 года, а к 3 апреля 2021 года число пострадавших выросло до 162 человек. К 5 апреля все пострадавшие были выписаны из больниц.

Прокуратура края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села вызвано норовирусом, возбудитель которого содержался в водопроводной воде – ее пили все заболевшие.

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