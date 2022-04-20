Суд Фиджи запретил экипажу яхты Керимова покидать порт

20 апреля 2022, 09:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Экипажу яхты, которую полиция Фиджи считает имуществом сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, запрещено покидать территориальные воды страны до рассмотрения запроса США на ее арест и конфискацию.

Как писал "Кавказский узел", яхта Amadea пришвартовалась у пристани Лаутока 13 апреля и была задержана полицией за вход в исключительную экономическую зону Фиджи. Комиссар полиции Ситивени Килихо заявил, что яхта принадлежит Сулейману Керимову, а полиция руководствуется законом Фиджи о взаимной помощи в уголовных делах и работает вместе с американскими коллегами.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов – предприниматель и член Совета Федерации от Дагестана. В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список" Минфина США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Верховный суд Фиджи 19 апреля запретил яхте Amadea покидать территориальные воды страны, удовлетворив поданное в тот же день ходатайство генпрокурора Кристофера Прайда, сообщает сегодня издание Fiji Sun.

Прайд попросил суд, чтобы яхте Amadea было запрещено покидать воды Фиджи до завершения рассмотрения и регистрации ордера США на арест и конфискацию яхты, позволяющего экстрадировать ее в США.

Представитель прокуратуры Джейнета Прасад пояснила суду, что ведомство получило от США соответствующий запрос. Она уточнила, что налоговая и таможенная службы Фиджи оштрафовали экипаж "за некоторые нарушения", и яхта не может покинуть воды, пока не будет выплачен штраф.

Предполагается, что ходатайство США об аресте и экстрадиции яхты будет рассмотрено 21 апреля, говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, после начала военной спецоперации российских войск на Украине Евросоюз и США ввели масштабные санкции против России. Под санкции Евросоюза попали и крупные российские предприниматели, в том числе Сулейман Керимов. Ему запрещен въезд в ЕС, а его активы, найденные там, решено заморозить.

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