02 апреля 2022, 07:13

Жительница Геленджика оштрафована за дискредитацию военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсуд Геленджика оштрафовал на 40 тысяч рублей 30-летнюю местную жительницу, признав ее виновной в дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно привлекаются к ответственности по статье о дискредитации вооруженных сил России. 30 марта по этой статье был составлен протокол на администратора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского, он заявил, что будет обжаловать нарушения, допущенные во время обыска и допроса.

По версии следствия, 30-летняя жительница Геленджика, управляя автомобилем, выкрикнула в окно фразу, дискредитирующую вооруженные силы России.

"В отношении женщины полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Геленджикским городским судом Краснодарского края за совершение правонарушения женщине назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 40 000 рублей", – сообщило вечером 1 апреля на своем сайте управление МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, 26 марта стало известно, что житель Кубани Максим Оверин был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации российских военных после конфликта с хозяином машины, на которую была наклеена буква Z. Силовики 28 марта в Новокубанске и Армавире провели обыски у блогера Дмитрия Бубенко, журналиста Александра Ноздринова и одного из местных активистов по делу о распространении фейков про российских военных.

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля Ленинский райсуд Краснодара арестовал на 20 суток Алипат Султанбегову, которая была задержана на акции против спецоперации на Украине. 18 марта она была вновь задержана на выходе из дома, поводом для этого стала публикация в соцсетях, которая, как утверждали силовики, дискредитировала вооруженные силы России. 19 марта Султанбегова была арестована на 10 суток за репост в соцсети высказываний, в которых суд усмотрел негатив в адрес сотрудников полиции. Активистка пожаловалась на условия содержания в спецприемниках.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Кубанский подросток арестован по делу об экстремизме", "Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии", "Краснодарский активист задержан перед пикетом памяти Бориса Немцова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 апреля 2022, 08:51

02 апреля 2022, 08:12

  • В Краснодаре задержан активист

    Силовики в Краснодаре задержали активиста Александра Апошнянского, который участвовал ранее в акции против спецоперации на Украине, и составили против него протокол о неуплате штрафов за нарушение ПДД. Штрафы находятся на обжаловании в суде, заявил активист.

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