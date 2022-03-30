ЕСПЧ назначил компенсации краснодарским активистам

30 марта 2022, 03:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсации активистам Алексею Кнедляковскому (Некрасову) и Виктору Чирикову за нарушения права на свободу выражения мнения и права не подвергаться бесчеловечному обращению по делу об акции у памятника Феликса Дзержинского.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2016 года полицейские приехали к краснодарскому активисту Виктору Чирикову и заявили, что он подозревается в размещении в День работников органов безопасности, который отмечается 20 декабря, католического креста на памятнике Феликса Дзержинского. На следующий день стало известно, что также был задержан блогер и художник Алексей Кнедляковский (Некрасов), опубликовавший в соцсетях фотографию памятника Феликсу Дзержинскому с католическим крестом. Суд в Краснодаре назначил Чирикову и Кнедляковскому по 15 суток ареста, признав их виновными в мелком хулиганстве. Активисты объявляли в спецприемнике голодовку в знак протеста против решения суда.

После выхода из спецриемника активисты обратились в Европейский суд по правам человека. Они заявили, что были нарушены их права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения (статьи 5, 6 и10 Европейской конвенции по правам человека), также они пожаловались на пытки (нарушение статьи 3 Конвенции), сообщил 12 апреля 2017 года РБК.

29 марта Европейский суд по правам человека признал нарушения прав Чирикова и Кнедляковского (Некрасова) на свободу выражения мнения (статья 10 Конвенции), а в деле Чирикова установил также нарушение права не подвергаться бесчеловечному обращению (статья 3 Конвенции), сообщается в решении суда, опубликованном на его сайте.

По мнению ЕСПЧ, нарушения прав активистов состояли в том, что их адвокатам не позволили присутствовать на судебных заседаниях первой инстанции в Краснодаре, суд в России не рассматривал вопрос о том, была ли акция заявителей выражением их мнения. Установкой креста на памятнике активисты пытались устроить дискуссию относительно политики ФСБ, то есть выразить свое мнение по вопросу, представляющему общественный интерес, посчитал Евросуд.

Суд также установил, что действия Чирикова и Кнедляковского были мирными, оснований полагать, что они могли спровоцировать общественные беспорядки, нет. Памятнику не был причинен физический ущерб, а также никаких расходов в связи со снятием креста понесено не было, указано в решении.

В результате Европейский суд по правам человека присудил Чирикову компенсацию в 8300 евро, а Кнедляковскому (Некрасову) - 7500 евро.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2019 года суд в Швеции постановил предоставить политическое убежище Алексею Кнедляковскому и его супруге Лусинэ Джанян, которые были известны своими оппозиционными акциями.

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