Рабочий погиб при взрыве на нефтезаводе в Волгограде

27 марта 2022, 11:55

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Тело рабочего обнаружено после взрыва на нефтезаводе в Тракторозаводском районе Волгограда.

Сообщение о взрыве и пожаре на предприятии на улице Шкирятова поступило спасателям около 2.30 мск 27 марта.

"В одноэтажном помещении насосной установки произошла разгерметизация вакуумного насоса с розливом и возгоранием масла на площади 300 квадратных метров", - привело сообщение главного управления МЧС по Волгоградской области издание V1.

Взрыв произошёл в промышленной зоне на предприятии, которое занималась переработкой сырья и производством масло-смазочных материалов, сообщил замруководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Василия Соловьева ТАСС. В результате взрыва погиб сотрудник предприятия, "он сгорел полностью, не опознаваем", сказал Соловьев.

Предполагаемая причина взрыва - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 2 статьи 217 УК РФ), отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 10 августа 2020 года в Тракторозаводском районе Волгограда на АЗС произошли взрыв и пожар, погиб спасатель, еще 11 человек пострадали. Взрыв на АЗС в Волгограде произошел после возгорания автоцистерны с газом. 27 июля 2021 года двое бывших сотрудников заправки в Волгограде были обвинены в нарушении требований безопасности. Ущерб окружающей среде оценен в 37 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура.