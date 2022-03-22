Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 марта 2022, 14:15

Следком начал проверку обстоятельств отравления пяти жителей Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предварительной причиной отравления газом семьи из пяти человек в Баксанском районе следователи назвали ненадлежащее использование газового оборудования.

Как писал "Кавказский узел", трое несовершеннолетних и двое взрослых жителей Баксанского района были госпитализированы сегодня в тяжелом состоянии после отравления угарным газом.

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. По их данным, сегодня около шести утра семья из пяти человек с отравлением угарным газом была доставлена в больницу.

"По предварительным данным, причиной отравления стало ненадлежащее использование газового оборудования. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления", - сказано в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в  Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Поиски сноубордиста возобновлены на Эльбрусе", "Авиакомпания "Победа" приостанавливает полеты между Нальчиком и Москвой", "Полицейского в Кабардино-Балкарии заподозрили в использовании поддельного диплома".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 марта 2022, 14:55

22 марта 2022, 14:38

22 марта 2022, 14:09

22 марта 2022, 13:37

22 марта 2022, 13:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи