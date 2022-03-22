Следком начал проверку обстоятельств отравления пяти жителей Кабардино-Балкарии

22 марта 2022, 14:15

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Предварительной причиной отравления газом семьи из пяти человек в Баксанском районе следователи назвали ненадлежащее использование газового оборудования.

Как писал "Кавказский узел", трое несовершеннолетних и двое взрослых жителей Баксанского района были госпитализированы сегодня в тяжелом состоянии после отравления угарным газом.

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. По их данным, сегодня около шести утра семья из пяти человек с отравлением угарным газом была доставлена в больницу.

"По предварительным данным, причиной отравления стало ненадлежащее использование газового оборудования. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления", - сказано в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

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