Пять человек отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

22 марта 2022, 12:13

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Трое несовершеннолетних и двое взрослых жителей Баксанского района госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления угарным газом. Причиной происшествия могло стать нарушение правил пользования газом в быту, заявили в газораспределительной компании.

По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, инцидент произошел в селе Дыгулыбгей Баксанского района.

Семья из пяти человек была доставлена в больницу после отравления угарным газом. "В настоящее время трое детей, отравившихся угарным газом, находятся в детской клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника министерства.

Взрослые доставлены в Республиканскую клиническую больницу, состояние их здоровья также тяжелое, информировал сегодня ТАСС со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

Спасатели отметили, что на месте происшествия возгорания не было. В пресс-службе АО "Газпром газораспределение Нальчик" заявили, что на место выезжали специалисты. "По прибытии бригада аварийно-диспетчерской службы установила, что отсутствует тяга дымохода на котле, ВПГ без дымоотводящей трубы (гофра), имеет место нарушение правил пользования газом в быту", – привело агентство сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 14 марта 2021 года в пригороде Нальчика селе Белая Речка с признаками отравления угарным газом были госпитализированы шесть детей. Следователи сообщили, что начали доследственную проверку.

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