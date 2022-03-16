Гаагский суд призвал Россию остановить военную операцию на Украине

16 марта 2022, 20:46

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Международный суд ООН в качестве обеспечительной меры по обращению Украины в связи с российской военной операцией потребовал от России прекратить боевые действия.

Как писал "Кавказский узел", военная операция на Украине началась 24 февраля. Минобороны России сообщило 2 марта о 498 погибших российских военных. С начала военной операции покинули Украину почти три миллиона человек, озвучила 14 марта оценочные данные Всемирная организация здравоохранения.

Международный суд ООН рассмотрел заявление Украины и призвал Россию остановить спецоперацию. "Россия должна немедленно остановить военную операцию, которую она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - говорится в пресс-релизе суда. "Обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте суда.

Также суд обязал Россию обеспечить, чтобы любые другие воинские или нерегулярные вооруженные формирования, которые поддерживаются Москвой, также прекратили боевые действия. Кроме этого суд указал, что и Россия, и Украина должны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор до суда или усложнить его решение. Суд указал, что это временные обеспечительные меры, которые обязательны к исполнению, говорится в пресс-релизе

Хотя постановления Международного суда являются обязательными, у него нет прямых средств для их исполнения, и в редких случаях в прошлом страны их игнорировали, сообщило сегодня Reuters.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 18.30 мск официально подтверждена гибель не менее 113 уроженцев юга России, в том числе 41 жителя Южного федерального округа и 72 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".